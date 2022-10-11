Россияне стали чаще покупать книги по истории нацистской Германии

По данным книжной сети «Читай-город», которые приводит «Коммерсантъ», продажи литературы о Второй мировой войне начиная с 21 сентября выросли на 20% в штуках. Самая резкая динамика у книги «Мобилизованная нация. Германия 1939-1945» Николаса Старгардта, повествующей о том, как немцы воспринимали Вторую мировую войну, основываясь на исследовании дневников и личных переписок рядовых граждан Третьего рейха — за период с 21 сентября по 4 октября ее продажи выросли на 405% по сравнению с 7-20 сентября.

В издательстве «Бомбора» отмечают, что после объявления в России частичной мобилизации выросли продажи книги Джулии Бойд «Записки из Третьего рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов», однако конкретных цифр не называют. Рост спроса на подобную литературу отмечают и в издательстве «Альпина»: одними из бестселлеров стали книги «В саду чудовищ» Эрика Ларсона про гитлеровскую Германию середины 1930-х годов и «История Второй мировой войны» Уинстона Черчилля.

Литературный критик Галина Юзефович объясняет: сейчас россияне нуждаются в объяснении того, что происходит со страной, так как медиа «едва ли могут предложить исчерпывающее, ясное, концептуальное объяснение».

«Литература, которая фиксировала бы непосредственно события актуального момента, еще не написана и не будет написана долго. Поэтому интуитивно люди ищут исторические эпохи, опыт которых кажется им коррелирующим. […] Точно так же кто-то ищет объяснения происходящему в книгах о Второй мировой войне, или о нацистской Германии, или о сталинской России. Люди пытаются искать там, где можно найти убедительную метафору или аллегорию, которая что-то позволит понять про день сегодняшний», — резюмировала она.