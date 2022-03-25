Библиотека Маяковского и Красный Крест создают базу данных о сестрах милосердия XX века

Центр петербурговедения ЦГПБ имени Маяковского планирует подписать договор о сотрудничестве с петербургским Красным Крестом. И в рамках него создадут базу данных о сестрах милосердия Красного Креста за 1930-1940 годы. Большая ее часть будет в открытом доступе. В документах хранится информация, в которых указываются имена, годы рождения, адреса жительства, в некоторых случаях семейный состав сестер милосердия.

К созданию базы данных привлекут волонтеров. Представители Маяковки сообщили, что за раз в работе будут участвовать по 10 волонтеров. Там отмечают, что это кропотливая задача, от активистов требуется особая внимательность, поэтому привлекается так мало добровольцев.

Также в Маяковке отметили, что в мае будут отмечать 155-летие российского Красного Креста. На площадке организации будут проходить лекции о сестрах милосердия в Первую мировую, мастер-класс по поиску солдат первой и второй мировой, а на Фонтанке, 44 пройдет выставка документов, с которыми работает Центр петербурговедения.