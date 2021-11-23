Джоан Роулинг грозят убить защитники трансгендеров. Ее адрес слили в сеть

По ее словам, три активиста сделали фотографии на фоне дома писательницы и выложили снимки с адресом в соцсети. Роулинг рассказала, что благодарна людям, которые жаловались на эти публикации и добивались их удаления, а также поблагодарила шотландскую полицию за поддержку и помощь в этом деле.

Писательница отметила, что была не единственной, кто столкнулся с подобным преследованием от защитников трансгендерных людей. Роулинг считает, что активисты таким образом пытались запугать ее, чтобы она прекратила борьбу за права биологических женщин.

Напомним, скандал вокруг Роулинг разгорелся в прошлом году. Ее начали обвинять в трансфобии после ее шутки над определением «менструирующие люди»: «Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Жинщины? Жайнщины? Жунщщ?».

Сама Роулинг признается, что никого не хотела обидеть своим высказыванием. Также она подчеркнула, что выступает в защиту прав трансгендеров и женщин и делает пожертвования в благотворительные фонды, связанные с ЛГБТ.

Ранее HBO Max показал тизер спецэпизода, который выйдет в честь 20-летия выхода первого фильма о Гарри Поттере. В нем снялись Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие звезды картины. Но в ролике не было упоминания про саму Джоан Роулинг. В компании не сообщили, будет ли она участвовать в съемках. Предполагается, что возможное отсутствие писательницы в спецэпизоде может быть связано со скандалом.