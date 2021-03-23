От Ле Карре до Быкова: 25 лучших книг весны 2021 года

Хилари Лейхтер «Временно»

Дебютный ироничный роман американки Хилари Лейхтер — не иллюстрация тезиса про «Нет ничего более постоянного, чем временное», а настоящая одиссея главной героини в бушующем мире (а иногда и буквально море) фриланса. Маяк, свет и надежда тут не нахождение в конце концов работы в штате, чем сердце успокоится, а смирение с тем, что этот покой только снится, а самое бесценное — время нашей жизни, уходящее иногда непонятно на что.

NoAge («Поляндрия»), апрель