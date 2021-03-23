От Ле Карре до Быкова: 25 лучших книг весны 2021 года

Последний детектив великого Джона Ле Карре «Агент на передовой», новый роман Дмитрия Быкова «Истребитель» и история Лолиты со стороны жертвы «Моя темная Ванесса» — «Собака.ru» выбрала лучшие книги весны на любой вкус: от драм и триллеров до остроумного нон-фикшена и комиксов.
Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд»
Новый роман лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» (за пронзительную «Зулейха открывает глаза») Гузель Яхиной вновь исследует травмы недавнего советского прошлого. На этот раз — эвакуацию беспризорных детей из голодающего Поволжья в Самарканд в 1923 году. Их сопровождают двое комиссаров: жесткая и бескомпромиссная Белая и мягкий и неопытный Деев. За что могут ругать этот невероятно кинематографичный текст, «Собака.ru» рассказывала здесь.
«Редакция Елены Шубиной», уже вышла
Кейт Элизабет Расселл «Моя темная Ванесса»
Роман дебютантки Кейт Элизабет Расселл рассказывает историю «Лолиты», но со стороны жертвы: в 15 лет Ванесса вступает в отношения со своим 42-летним школьным учителем. Спустя 17 лет ей предстоит сделать выбор — продолжать ли верить в то, что это было «добровольно и взаимно» или признать себя жертвой.
«Синдбад», вышла
Дмитрий Данилов «"Человек из Подольска" и другие пьесы»
Впервые все пьесы одного из самых востребованных драматургов страны выходят под одной обложкой — книга настоятельно рекомендуется не только фанатам театра и фильма Семена Серзина с Вадиком Королевым в главной роли, но и всем, кто искренне интересуется, что такое современный текст и как по-разному он работает на условной бумаге и сцене.
«Городец», серия «Книжная полка Вадима Левенталя», вышла
Алан Мур «Иерусалим»
Настоящий opus magnum автора комиксов «V значит вендетта», «Из ада» и «Хранителей» Алана Мура. Масштабный роман из трех томов — его первый исключительно текстовый опыт. Возможно, поэтому Мур решил попробовать сразу все жанры — в «Иерусалиме» есть и сказка, и пьеса, и реализм, и фантасмагория.
«Астрель» («СПб: АСТ»), вышла
Алла Горбунова «Другая материя»
Поэт и литературный критик Алла Горбунова в прошлом году выпустила книгу «Конец света, моя любовь» — точный и тонкий портрет хтони конца 1990-х. «Другая материя» вновь сборник разножанровой прозы: тут и воспоминания детства о походах в зоопарк и на лечебный массаж, и попытки вызвать осознанные сновидения, и дружба с байкерами.
«Редакция Елены Шубиной», март
Сьюзен Джуби «Я выбираю Элис»
По заветам психологов выбирать всегда нужно себя — читательская радость узнавания обстоятельств жизни 15-летней Элис, пожалуй, возникнет у молодых (и не очень) взрослых. Остальные же будут с подобающим отстранением наблюдать за метаниями сложноустроенного подростка в канадской глуши. Что тоже неплохо, поскольку, в отличие от большинства современных юмористических романов взросления, книга Сьюзен Джуби заглядывает дальше проблематики про выбор партнера для танцев и аутфита для них же.
NoAge («Поляндрия»), вышла
Мег Уэйт Клейтон «Прекрасные изгнанники»
Автор бестселлера «Последний поезд на Лондон» в романе «Прекрасные изгнанники» описывает взлеты и падения отношений Эрнеста Хемингуэя и Марты Геллхорн. Вокруг эпоха джаза, позади Первая мировая, впереди — Вторая. Герои пытаются быть вместе, несмотря на интеллектуальные споры и жажду свободы и независимости.
«Азбука», вышла
Шон Байтелл «Семь типов покупателей книг»
Новую книгу владелец букинистической лавки Шон Байтелл написал во время локдауна в пандемию — когда его магазин был закрыт. Как и в своих бестселлерах «Дневник книготорговца» и «Записки книготорговца», он иронично и остроумно описывает собственную жизнь, на этот раз рассказывая о покупателях.
«КоЛибри» («Азбука-Аттикус»), вышла
Ребекка Маккай «Мы умели верить»
Как и недавний (отличный!) сериал «Это грех» роман Ребекки Маккай рассказывает, как эпидемия СПИДа рушила жизни квир-людей и их близких в 1980-х и как афтершоки тех трагедий доносятся до дня сегодняшнего. Книга получила медаль Карнеги, номинировалась на Пулитцеровскую премию и вошла в десятку лучших в 2019 году по версии The New York Times.
LiveBook, вышла
Денис Пузырев «Новейшая история России в 14 бутылках водки. Как в главном русском напитке замешаны бизнес, коррупция и криминал»
Журналист Денис Пузырев провел тщательное расследование, в котором антропологический и культурологический аспекты держатся в уме, но акцент все же сделан историческом. Через его книгу, как сквозь бутылку все той же водки, легко проглядывается все, что было с Россией, начиная с распада СССР.
Individuum, март
Хилари Мантел «Зеркало и свет»
Финальный роман трилогии Хилари Мантел о правой руке короля Генриха VIII Томасе Кромвеле. Первые две книги — «Вулфхолл» и «Введите обвиняемых» — получили Букеровскую премию (каждая!), это беспрецедентный случай за всю ее историю. «Зеркало и свет» тоже претендовала на ту же награду, но шанс решили дать и другим писателям. К тому же Мантел уже стала дамой-командором Британской империи за выдающийся вклад в британскую литературу.
«Иностранка» («Азбука-Аттикус»), март
Мариса Бейт «Периодическая таблица феминизма»
Книгу Марисы Бейт можно маркировать растиражированной (но тут совершенно справедливой) формулой — «все, что вы хотели знать, но боялись спросить». Это краткий курс по всей истории феминизма от Симоны де Бовуар до Александры Коллонтай и современных направлений.
Ad Marginem, вышла
Джо Сакко «Горажде: зона безопасности. Война в Восточной Боснии 1992–1995»
Комикс стал лучшим графическим романом 2000 года по версии Time, а New York Times включил его в список главных книг 2001-го. Это бескомпромиссное высказывание Джо Сакко об ужасах Боснийской войны — он первым из журналистов оказался в отрезанном от остального мира мусульманском анклаве Горажде.
«Бумкнига», март
Аллен Гинзберг «Вопль. Кадиш. Стихотворения 1952–1960»
Магазин «Подписные издания» в том числе выпускает книги под собственным брендом. Уже вышло с десяток томов, но сборник поэта-битника Аллена Гинзберга (друга и товарища Берроуза и Керуака по Колумбийскому университету и не только) в этом ряду примечательный — это первый опыт «Подписных» в издании художественной литературы. Перевод выполнил Дмитрий Манин, автор вступительной статьи — философ Дмитрий Хаустов
«Подписные издания», конец марта
Андрей Яковлев «Страна отходов. Как мусор захватил Россию и можно ли ее спасти»
Книга журналиста Андрея Яковлева — это, пожалуй, самое полное на сегодняшний день исследование того, как мусорная реформа идет в России, а еще рефлексия о том, как же быть каждому из нас и где заканчивается персональная ответственность.
Individuum, март
Патрик Барбье «Фаринелли. Величайший кастрат эпохи Просвещения»
Большинство знает историю итальянского певца Карло Боски по фильму Жерара Корбьо 1994 года. Книга француза Патрика Барбье смещает акцент с травмы Фаринелли на успех, которого тому удалось достичь в Европе XVIII века.
«Издательство Ивана Лимбаха», вышла
Дэвид Бернс «Терапия беспокойства: Как справляться со страхами, тревогами и паническими атаками без лекарств»
Всемирно известный психотерапевт и один из основоположников КПТ (когнитивно-поведенческой терапии) выступает за практику — он предлагает 40 простых техник, которые могут помочь справиться с тревогой, негативными мыслями и страхами.
«Альпина Паблишер», март
Филип Брено, Летиция Корин «История сексуальности: от приматов до роботов. Комикс-исследование»
Остроумный комикс — результат синергии французского антрополога Филипа Брено и художницы Летиции Корин. Это иллюстрации того, какие стереотипы были у людей из прошлого в отношениях со своим телом и почему предрассудки живы до сих пор.
Ad Marginem, вышла
Хилари Лейхтер «Временно»
Дебютный ироничный роман американки Хилари Лейхтер — не иллюстрация тезиса про «Нет ничего более постоянного, чем временное», а настоящая одиссея главной героини в бушующем мире (а иногда и буквально море) фриланса. Маяк, свет и надежда тут не нахождение в конце концов работы в штате, чем сердце успокоится, а смирение с тем, что этот покой только снится, а самое бесценное — время нашей жизни, уходящее иногда непонятно на что.
NoAge («Поляндрия»), апрель
Дмитрий Быков «Истребитель»
Про новый роман литературоведа и писателя Дмитрия Быкова известно пока немногое. Например, что одной из отправных точек послужила реальная история судмедэксперта Владимира Афанасьева-Дунаева, чья жена таинственно исчезла в конце 1930-х. Его подозревали в убийстве, но доказать не смогли. Глобально же, по словам самого Быкова, это про «советскую вавилонскую башню, в обломках которой мы все сейчас живем».
«Редакция Елены Шубиной», конец апреля
Кадзуо Исигуро «Клара и солнце»
Новая книга лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро на русском языке выходит почти одновременно с английской версией. Повествование в романе ведется от лица андроида Клары, чтобы отстраненно рассказать, какой стала жизнь на Земле (все остальное уже будет на грани спойлера).
Inspiria, апрель
Тана Френч «Искатель»
Новая книга Таны Френч, по мотивам романов которой снят сериал «Дублинские убийства», вновь о ее родной Ирландии, но теперь о глубинке страны, где мистика и детективные сюжеты сплетены еще теснее. Сюда приезжает чужеземец — отставной чикагский полицейский Хупер, который вместо желаемых покоя и воли находит новое расследование.
«Фантом Пресс», апрель-май
Антония Байетт «Квартет Фредерики. Дева в саду»
Издательство «Азбука-Аттикус» начинает выпускать на русском языке «Квартет Фредерики» — отчасти автобиографичную тетралогию лауреата Букеровской премии Антонии Байетт, над которой та трудилась почти четверть века. Первая книга – «Дева в саду», она посвящена обучению главной героини Фредерики в Кембридже, когда женщин в университетах было намного меньше, чем мужчин.
«Иностранка» («Азбука-Аттикус»), апрель
Джон Ле Карре «Агент на передовой»
«Агент на передовой» — последний роман автора «Шпион, выйди вон!» и «Такой же предатель, как мы». Джона Ле Карре не стало 12 декабря 2020-го. Формально книга о Брекзите, но в произведениях бывшего агента МИ-6 все не настолько грубо и топорно. Это лишь фон для еще одного высказывания о правде, лжи и предательстве.
Corpus, апрель — май
Сигридур Хагалин Бьёрнсдоттир «Остров»
Исландскую прозу в России переводят не так часто, тем интереснее, какова же литературная жизнь страны живописных пейзажей и ледяной красоты оцепенения. Культурную идентичность и нравы родного островного государства журналистка и писательница Сигридур Хагалин Бьёрнсдоттир описывает в книге, миксующей любовную линию с жанром триллера.
NoAge («Поляндрия»), май
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.