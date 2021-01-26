От Гузель Яхиной до Джона Р. Р. Толкина: 21 отличная книга, чтобы прочесть в 2021-м

Михаил Гиголашвили «Кока»

В новом романе Михаила Гиголашвили главный герой тот же, что и в «Чертовом колесе» (шорт-лист «Большой книги») — молодой грузин с наркозависимостью Кока, легко меняющий города от Тбилиси и Москвы до Парижа и Амстердама в психоделическом трипе опьянения свободой и не только.

«Редакция Елены Шубиной»