От Гузель Яхиной до Джона Р. Р. Толкина: 21 отличная книга, чтобы прочесть в 2021-м

Третий роман автора «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузель Яхиной, первая официальная публикация на русском языке двух ранее не издававшихся романов Толкина и сказки от Натали Портман — «Собака.ru» рассказывает об отличных книгах разных жанров, которые выйдут в этом году.
Алексей Иванов «Тени тевтонов»
Постмодернистский роман автора «Сердца Пармы» и «Географ глобус пропил» о войнах с нацистской Германией и Тевтонским орденом уже вышел в январе и сразу в двух форматах: как аудиосериала на сервисе Storytel и в традиционном бумажном виде.
«РИПОЛ классик»
Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд»
Новый роман лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» (за пронзительную «Зулейха открывает глаза») Гузель Яхиной вновь исследует травмы недавнего советского прошлого. На этот раз об эвакуации беспризорных детей из голодающего Поволжья в Самарканд в 1923 году. Их сопровождают двое комиссаров: жесткая и бескомпромиссная Белая и мягкий и неопытный Деев.
«Редакция Елены Шубиной»
Джон Р. Р. Толкина «Утраченный путь и другие истории» и «Гибель Гондолина»
В этом году выйдут сразу две не публиковавшиеся ранее официально на русском языке книги Толкина. «Утраченный путь и другие истории» появится в феврале. Он является частью 12-томной «Истории Средиземья» — масштабной компиляции, сделанной сыном писателя Кристофером Толкиным. «Гибель Гондолина»
«АСТ-Эксмо»
Александр Артемов, Настасья Хрущева и Дмитрий Юшков «Неприятные тексты»
В серии «Книжная полка Вадима Левенталя» выходит сборник пьес идеологов «Театра ТРУ» Александра Артемов, Настасьи Хрущевой и Дмитрия Юшкова — настоящий метамодерн и чистое удовольствие.
«Городец»
Николай Богомолов «Разыскания в области русской литературы. От fin de siècle до Вознесенского»
Мемориальный двухтомник блестящего филолога Николая Богомолова —профессора МГУ и крупнейшего в мире специалиста по русской литературе Серебряного века. В декабре прошлого года ему бы исполнилось 70 лет.
«Новое литературное обозрение»
Жоэль Диккер «Тайна комнаты 622»
Новый детективный роман Жоэля Диккера, автора бестселлеров «Исчезновение Стефани Мейлер», «Правда о деле Гарри Квеберта» и «Книга Балтиморов», во Франции вышел всего около года назад. И уже переведен на русский! По «Гарри Квеберту», кстати, снят неплохой сериал.
Corpus
Михаил Гиголашвили «Кока»
В новом романе Михаила Гиголашвили главный герой тот же, что и в «Чертовом колесе» (шорт-лист «Большой книги») — молодой грузин с наркозависимостью Кока, легко меняющий города от Тбилиси и Москвы до Парижа и Амстердама в психоделическом трипе опьянения свободой и не только.
«Редакция Елены Шубиной»
Ариэль Дорфман «Призраки Дарвина»
В романе чилийского писателя с русскими корнями (его предки — выходцы из Российской империи) рассказывается таинственная история, как на снимках 14-летнего подростка вместо него почему-то проявляется другой человек. Несмотря на мистическую завязку, это на самом деле философская книга об исторической памяти.
NoAge («Поляндрия»)
Элена Ферранте «Любовь в тягость»
Книги автора «Неаполитанского квартета» (на их основе снят сериал «Моя гениальная подруга») Элены Ферранте в России переводят с завидным постоянством. Наконец очередь дошла и до ее литдебюта — романа «Любовь в тягость».
Corpus
Антония Байетт «Квартет Фредерики. Дева в саду»
Издательство «Азбука-Аттикус» начинает выпускать на русском языке «Квартет Фредерики» — отчасти автобиографичную тетралогию лауреата Букеровской премии Антонии Байетт, над которой та трудилась почти четверть века. Первая книга – «Дева в саду».
«Азбука-Аттикус»
Алла Горбунова «Другая материя»
Поэт и литературный критик Алла Горбунова в прошлом году выпустила книгу «Конец света, моя любовь» — точный и тонкий портрет хтони конца 1990-х. «Другая материя» вновь сборник прозы. В издательстве обещают, что не менее тонкий и грустно-лиричный.
«Редакция Елены Шубиной»
Дэниел Гоулман «Социальный интеллект. Новая наука о человеческих отношениях»
Писатель и ученый Дэниел Гоулман посвятил свою книгу социальной неврологии — тому как из-за соцсетей и смартфонов людям все сложнее поддерживать отношения с теми, кто рядом. Нон-фикшн более полутора лет продержался в списке бестселлеров The New-York Times.
Corpus
Стиг Дагерман «Остров осужденных»
В родной для ее автора Швеции роман переиздавали семь раз. «Остров осужденных» — модернистский текст о выживании пятерых мужчин и двух женщин после кораблекрушения без еды и воды.
«Издательство Ивана Лимбаха»
Янь Лянькэ «Сны деревни Динчжуан»
Запрещенный в Китае роман об эпидемии ВИЧ, возникшей в стране в 1990-х, когда из-за бедности крестьяне массово начали сдавать кровь и плазму. Заразались сотни тысяч человек.
«Синдбад»
Кэролайн Халс «Между нами искра»
В романе о кризисе семейной жизни британки Кэролайн Халс выдержан идеальный баланс юмора, детективной интриги и ностальгии — возможно, потому что автор бестселлера «Взрослые» более 20 лет работала в сфере управления персоналом и знает о психологии не понаслышке.
NoAge («Поляндрия»)
Си Ди Си Рив «Хаос любви. История чувств от “Пира” до квира»
Американский философ и переводчик Платона и Аристотеля Си Ди Си Рив исследует в своей книге природу секса и любви. Помимо теоретических постулатов сексологов и квир-теоретиков, в нон-фикшн приводятся литературные примеры из «Отцов и детей», «Невыносимой легкости бытия» и «Илиады». Это первый релиз издательства Individuum, который выйдет онлайн в приложениях Bookmate и Everybook.
Individuum
Кевин Кван «Sex and Vanity»
Создатель культовой трилогии «Безумно богатые азиаты» вновь рассказывает о выборе между разумом, деньгами и чувствами: молодая женщина пытается забыть человека из прошлого и быть счастливой с перспективным и социально одобряемым женихом.
«Азбука-Аттикус»
Натали Портман «Сказки»
Актриса и режиссер на поэтический лад перевела знаменитые сказки мировой литературы. По ее мнению, именно с чтения начинается эмпатия, поэтому так важно рассказывать о добре, мире и справедливости детям.
«Азбука-Аттикус»
Гаррард Конли «Стертый мальчик»
Мемуары Гаррарда Конли о том, как в 19 лет родители отправили его на терапию, чтобы «излечить» от сексуальной ориентации. По мотивам книги снят одноименный фильм с Николь Кидман, Расселом Кроу и Лукасом Хеджесом.
Popcorn Books
Хайдер Варрайч «Современная смерть: Как медицина изменила уход из жизни»
Молодой американский врач Хайдер Варрайч в своей книге исследует все аспекты современной смерти (а изменилось очень многое!): от молекулярных механизмов программируемой гибели клеток до морально-юридических вопросов вроде добровольной эвтаназии.
«Альпина нон-фикшн»
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