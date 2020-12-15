Итоги года: 26 лучших книг, которые вышли в 2020-м

«Собака.ru» начинает подводить итоги 2020-го. Как известно, книга – лучший подарок, поэтому мы выбрали 26 изданий, вышедших в этом году: от романов-лауреатов литпремий до нон-фикшн.
Виктор Пелевин «Непобедимое солнце»
Если есть в этом мире бушующем стабильность, то это выход каждый год в конце лета нового романа Пелевина. Поклонники Виктора Олеговича, скорее всего, его уже прочли, для всех остальных спойлер: на этот раз книга про феминизм, буддизм, духовные практики и прочих тренды.
«Эксмо»
Михаил Елизаров «Земля»
Технически книга вышла в конце 2019 года, но официальное ее издание была в 2020-м. «Земля» — пожалуй, лучший роман Михаила Елизарова, который писал его почти семь лет. Роман большой во всех смыслах (35 авторский листов!), при этом композиционно лаконичный, но дающий надежду на продолжение: «Землекоп» — первая часть масштабного замысла-рефлексии о русской смерти. Это не могло не оценить жюри литпремии с петербургской пропиской «Нацбест», признав книгу лучшей в этом году.
«Редакция Елены Шубиной»
Дмитрий Хаустов «Берроуз, который взорвался. Бит-поколение, постмодернизм, киберпанк и другие осколки»
Первую русскоязычную биографию американского фантаста написал Дмитрий Хаустов — автор исследований о Чарльзе Буковски, Джордже Оруэлле и бит-поколении. Его Берроуз — настоящая икона, без чьих идей не было бы космических образов Дэвида Боуи, трудов Жиля Делеза и абсурдистских фильмов Дэвида Кроненберга (а может и постмодернизма с киберпанком).
Individuum
Олег Лекманов «“Жизнь прошла, а молодость длится…” Путеводитель по книге мемуаров Ирины Одоевцевой “На берегах Невы”»
Историк литературы и доктор филологии Олег Лекманов составил первый науч-поп-комментарий к культовым мемуарам «маленькой поэтессы с огромным бантом» Ирины Одоевцевой, которая пишет в своих воспоминаниях чуть ли не обо всех важных литфигурах Серебряного века: от Мережковского и Гумилева до Гиппиус и Белого.
«Редакция Елены Шубиной»
Бриджет Коллинз «Переплет»
Издание 2019 года по версии New York Times — фантастический роман-притча о воспоминаниях, которые запирают в книги (буквально, это не метафора в духе «когда б вы знали, из какого сора»). Однажды юноша-переплетчик Эмметт находит таинственный том со своим именем на обложке.
«Рипол-Классик»
Эдриан Бесли «Билли Айлиш. Первая полная биография»
Самой популярной певице в мире еще нет и 20 (и даже 19, у нее день рождения 18 декабря), а она уже выиграла пять «Грэмми», написала вместе с братом Финнеасом саундтрек к бондиане и спела с ним же на вручении премии «Оскар». Как Билли пришла к успеху, откуда взялся ее псевдоним, как она относиться к хип-хопу и как у нее проявляется синдром Туррета — обо всем этом в первой полной биографии Айлиш рассказывает британская писательница Эдриан Бесли.
«Бомбора»
Элена Ферранте «Лживая взрослая жизнь»
Автор «Неаполитанского квартета» (на основе книг снят сериал «Моя гениальная подруга») Элена Ферранте в новом романе воспитания чувств сообщает, как нелегко быть девочкой-подростком. Особенно, когда в твоей семье полно неприятных тайн.
Corpus
Андре Асиман «Восемь белых ночей»
Автор «Назови меня своим именем» Андре Асиман вновь рассказывает романтическую и невротическую историю взаимных чувств. На этот раз герои знакомятся в канун Рождества и на Манхэттене и нужны писателю, чтобы поговорить о природе любви как таковой. Для настоящих фанатов Асимана в издательстве «Книжники» в этом году вышел еще один — «Из Египта».
Popcorn Books
Евгений Водолазкин «Оправдание Острова»
Новый роман лауреата премии «Большая книга» продолжает традиции его же «Лавра» в том смысле, что смешивает разные временные пласты. Но в «Оправдании Острова» хронос и история становятся главными. Несмотря на непростое устройство, роман вполне может стать арт-мейнстримом: его презентация была в том числе на народном ТВ-шоу «Вечерний Ургант».
«Редакция Елены Шубиной»
Салли Руни «Нормальные люди»
Безоговорочный бестселлер о драматичности и конечности первой любви и поколении миллениалов, осознающем, что серийная моногамия — это норма. Если вы уже видели мини-сериал Hulu и BBC по мотивам романа и знаете все сюжетный спойлеры, на волне успеха в России выпустили еще одну книгу Салли Руни — «Разговоры с друзьями» (это был ее литдебют).
«Синдбад»
Леонид Юзефович «Филэллин»
В 20-х годах XIX века «филэллинами» называли тех, кто из любви к античной культуре с сочувствием относился к борьбе греческих повстанцев с Османской империей. Таковым себя считает главный герой нового романа лауреата премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга». Впрочем, на этот раз у Леонида Юзефовича протагонист штабс-капитан Григорий Мосцепанов — персонаж вымышленный, хотя и действует среди вполне реальных исторических фигур.
«Редакция Елены Шубиной»
Стивен Фрай «Троя. Величайшее предание в пересказе»
Писатель и актер Стивен Фрай продолжает в фирменной ироничной манере пересказывать историю Древней Греции. Уже разобрались с «Мифами» и «Героями», на очереди — Троянская война, прекрасная Елена, Парис и гомеровская «Илиада».
«Фантом пресс»
Джон Макнот «Королевство»
Петербургской издательство «Бумкнига» выпустило философский графический роман комиксиста The New Yorker и London Review of Books Джона Макнота о взрослении — когда деревья были большими, а отдых с мамой и сестрой превращался в настоящее приключение.
«Бумкнига»
Борис Виан «Деваться некуда»
В импринте для взрослых NoAge издательства «Поляндрия» к 100-летию Бориса Виана впервые на русском языке вышел детектив «Деваться некуда». Как известно, автор «Пены дней» под псевдонимом Вернон Салливан создавал бульварные бурлеск-романы, шокировавшие публику 1950-х своей откровенностью. В «Деваться некуда» он успел написать четыре главы и дальнейший синопсис. В прошлом году французская литературная группа УЛИПО закончила детектив за него.
«Поляндрия NoAge»
Мишель Фуко «История сексуальности. Т. 4. Признания плоти»
Последнее сочинение философа на французском языке вышло в 2018 году и (наконец-то!) к ярмарке Non/fiction появилось и в России. В работе Фуко исследует, как христианские практики усмирения плоти повлияли на всю европейскую культуру.
Ad Marginem
Хилари Мантел «Введите обвиняемых»
Сиквел «Вулфхолла» также написанного Хилари Мантел. Обе части получили Букеровскую премию — случай беспрецедентный за всю ее историю. Еще более невероятно, что писательнице удалось увлекательно рассказать давно всем известную историю Анны Болейн и Генриха VIII.
«Иностранка»
Джоди Кантор, Меган Тухи «#MeToo. Расследование, уничтожившее Харви Вайнштейна»
Если вы так и не разобрались, кто же такой Харви Вайнштейн, почему возникла новая этика и как началась эпоха #MeToo, книга Кантор и Тухи поможет это сделать. Именно их журналистское расследование в The New York Times изменило мир.
«Эксмо»
Рид Хастингс, Эрин Мейер «Никаких правил. Уникальная культура Netflix»
Netflix за 22 года из сервиса почтовой доставки DVD превратилась в глобальную корпорацию, обслуживающую зрителей в 190 странах. Как это удалось сделать, подробно рассказывает ее сооснователь, американский миллиардер Рид Хастинг.
«МИФ»
Гийом Аполлинер «Конец Вавилона»
Сборник скандального французского литератора перевел писатель Михаил Яснов — это работа оказалась его последней. На русском языке роман «Конец Вавилона» Аполлинера, которого все знают, в основном, по поэзии, выходит впервые.
«Лимбус Пресс»
Антон Носик «Лытдыбр»
При жизни у отца-основателя рунета, как ни странно, не вышло ни одной книги. «Лытдыбр» — это составленные в подобие автобиографии тексты Антона Носика с комментариями его семьи и друзей. Автором сборника стала его мама.
«Редакция Елены Шубиной»
Микита Франко «Дни нашей жизни»
Роман Микиты Франко рассказывает о взрослении мальчика в однополой семье. Умирая от рака, мама 3-летнего Мики просит своего брата, молодого художника Славу, чтобы после ее смерти он взял заботу о нем на себя.
Popcorn Books
Кевин Барри «Ночной паром в Танжер»
Права на этот лиричный и забавный гангстерский роман о стареющих наркоторговцах уже приобрел актер Майкл Фассбендер. Двое друзей Хирн и Редмонд не только вспоминают байки из криминального прошлого, но и ищут пропавшую дочь одно из них.
«МИФ»
Михаил Зыгарь «Все свободны»
Журналист и медиаменеджер Михаил Зыгарь собрал свидетельства очевидцев и непосредственных участников о том, как в 1996 году проходили выборы в России и почему на них победил Борис Ельцин.
«Альпина Паблишер»
Софья Багдасарова «Лев Толстой очень любил детей. Псевдо-Хармс»
В начале 1970-х художники Владимир Пятницкий и Наталья Доброхотова-Майкова придумывали смешные истории про русских писателей-классиков. Постепенно шутки стали сборником-комиксом «Веселые ребята», который ушел в свободное плавание благодаря самиздату. Имена авторов при этом потерялись, а истории стали приписывать любителю абсурдного юмора Даниилу Хармсу. Искусствовед Софья Багдасарова не только собрала все анекдоты в книге «Лев Толстой очень любил детей. Псевдо-Хармс» (в ней есть факсимиле оригинальной рукописи с авторскими рисунками!), но и рассказывает, на каких аллюзиях они построены.
«Бомбора»
Владимир Сорокин «Русские народные пословицы и поговорки»
Пословицы и поговорки от Владимира Сорокина — это не сборник фольклора как такового, а настоящий практикум начинающего постмодерниста (кого же цитировать, как не Владимира Георгиевича). Ими между собой общаются герои его произведений от «Теллурии», «Голубого сала» и «Нормы» до «Дня опричника».
Corpus
Альбин Конечный «Былой Петербург. Проза будней и поэзия праздника»
Книга историка культуры и литературоведа Альбина Конечного — собрание свидетельств о повседневной жизни старого Петербурга: как горожане относились к Неве и белым ночам, развлекались и изучали наследие прошлого (от Фаддея Булгарина до общества «Старый Петербург»).
«НЛО»
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