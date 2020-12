Итоги года: 26 лучших книг, которые вышли в 2020-м

Джон Макнот «Королевство»

Петербургской издательство «Бумкнига» выпустило философский графический роман комиксиста The New Yorker и London Review of Books Джона Макнота о взрослении — когда деревья были большими, а отдых с мамой и сестрой превращался в настоящее приключение.

«Бумкнига»