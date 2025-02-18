18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Эдита Пьеха подарила Эрмитажу 26 концертных костюмов и повседневных платьев

Работы Вячеслава Зайцева, Александра Шешунова и Владимира Середина, Нонны Меликовой, Татьяны Парфеновой, Ирины Танцуриной и других модельеров представят на выставке «А жизнь продолжается...».

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Выставка «А жизнь продолжается…» в Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая деревня» представит коллекцию из 26 костюмов (концертные и повседневные платья), переданных в дар Государственному Эрмитажу певицей, народной артисткой СССР Эдитой Станиславовной Пьехой. Название проекта отсылает к культовой песне композитора Александра Морозова и поэта Михаила Рябинина «А жизнь продолжается…», впервые исполненной певицей в 1979 году.

«Выдающаяся артистка, завоевавшая любовь и признательность зрителей в Советском Союзе и Российской Федерации и далеко за её пределами, Эдита Станиславовна прославилась исключительным вкусом, элегантным гардеробом и поистине роскошными сценическими нарядами. Создав свой неповторимый образ, она стала символом эпохи и настоящим примером для подражания для нескольких поколений советских и российских женщин», — комментируют в пресс-службе музея.

Сценические костюмы Пьехи не только открывали зарубежной публике имена ведущих советских и российских модельеров. Так, в коллекцию Эрмитажа переданы восемь ансамблей, созданных для певицы в разные годы кутюрье Вячеславом Зайцевым: от сдержанных ранних работ 1970-х годов до многослойных костюмов начала 2000-х годов. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Среди хайлайтов экспозиции также сценические костюмы руки модельера Татьяны Парфеновой: брючный ансамбль 1990-х годов (начало существования Модного дома «Tatiana Parfionova»!), платье из шелка в бирюзово-голубых тонах.

Куратором проекта выступила заведующая Сектором прикладного искусства Государственного Эрмитажа Нина Тарасова. 

Выставка «А жизнь продолжается…» открыта с 8 марта по 20 апреля 2025 года в Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая деревня» на Заусадебной улице, 37В.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: