Эдита Пьеха подарила Эрмитажу 26 концертных костюмов и повседневных платьев

Работы Вячеслава Зайцева, Александра Шешунова и Владимира Середина, Нонны Меликовой, Татьяны Парфеновой, Ирины Танцуриной и других модельеров представят на выставке «А жизнь продолжается...».
Выставка «А жизнь продолжается…» в Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая деревня» представит коллекцию из 26 костюмов (концертные и повседневные платья), переданных в дар Государственному Эрмитажу певицей, народной артисткой СССР Эдитой Станиславовной Пьехой. Название проекта отсылает к культовой песне композитора Александра Морозова и поэта Михаила Рябинина «А жизнь продолжается…», впервые исполненной певицей в 1979 году.
«Выдающаяся артистка, завоевавшая любовь и признательность зрителей в Советском Союзе и Российской Федерации и далеко за её пределами, Эдита Станиславовна прославилась исключительным вкусом, элегантным гардеробом и поистине роскошными сценическими нарядами. Создав свой неповторимый образ, она стала символом эпохи и настоящим примером для подражания для нескольких поколений советских и российских женщин», — комментируют в пресс-службе музея.
Сценические костюмы Пьехи не только открывали зарубежной публике имена ведущих советских и российских модельеров. Так, в коллекцию Эрмитажа переданы восемь ансамблей, созданных для певицы в разные годы кутюрье Вячеславом Зайцевым: от сдержанных ранних работ 1970-х годов до многослойных костюмов начала 2000-х годов.
Среди хайлайтов экспозиции также сценические костюмы руки модельера Татьяны Парфеновой: брючный ансамбль 1990-х годов (начало существования Модного дома «Tatiana Parfionova»!), платье из шелка в бирюзово-голубых тонах.
Куратором проекта выступила заведующая Сектором прикладного искусства Государственного Эрмитажа Нина Тарасова.
Выставка «А жизнь продолжается…» открыта с 8 марта по 20 апреля 2025 года в Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая деревня» на Заусадебной улице, 37В.
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