Эдита Пьеха подарила Эрмитажу 26 концертных костюмов и повседневных платьев

Выставка «А жизнь продолжается…» в Реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая деревня» представит коллекцию из 26 костюмов (концертные и повседневные платья), переданных в дар Государственному Эрмитажу певицей, народной артисткой СССР Эдитой Станиславовной Пьехой. Название проекта отсылает к культовой песне композитора Александра Морозова и поэта Михаила Рябинина «А жизнь продолжается…», впервые исполненной певицей в 1979 году.

«Выдающаяся артистка, завоевавшая любовь и признательность зрителей в Советском Союзе и Российской Федерации и далеко за её пределами, Эдита Станиславовна прославилась исключительным вкусом, элегантным гардеробом и поистине роскошными сценическими нарядами. Создав свой неповторимый образ, она стала символом эпохи и настоящим примером для подражания для нескольких поколений советских и российских женщин», — комментируют в пресс-службе музея.

Сценические костюмы Пьехи не только открывали зарубежной публике имена ведущих советских и российских модельеров. Так, в коллекцию Эрмитажа переданы восемь ансамблей, созданных для певицы в разные годы кутюрье Вячеславом Зайцевым: от сдержанных ранних работ 1970-х годов до многослойных костюмов начала 2000-х годов.