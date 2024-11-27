Pinterest эпохи Возрождения, Пармиджанино (или «Пармезанчик»!) и оммаж Ипполитову: как устроена выставка рисунков и гравюр в Галерее графики Эрмитажа

В Галерее графики Эрмитажа — новая выставка Disegno (посвященная памяти искусствоведа и куратора Аркадия Ипполитова!). Здесь до 2 февраля можно увидеть итальянский рисунок и гравюру эпохи Ренессанса и маньеризма — многие работы последний раз выставлялись 40 лет назад, а некоторые и вовсе показывают широкой публике впервые. Журналист и автор арт-канала «Банное барокко» Анастасия Семенович рассказывает о принципиальных различиях двух эпох, а также почему выставленные архивы — настоящий Pinterest времен Возрождения.
В собрании Эрмитажа множество гравюр и рисунков, которые из-за хрупкости экспонировались не так часто. Но с лета прошлого года в Зимнем дворце заработала Галерея графики — выставочное пространство, где лучшие образцы из запасников музея сменяют друг на друга. Здесь уже показывали работы Дюрера, Рубенса, Рембрандта, Гойи и других, а до начала февраля 2025-го в центре внимания — итальянский рисунок и гравюра Ренессанса и маньеризма.
Выставка Disegno (в переводе с итальянского как раз «рисунок») в том числе мемориальная — посвящена памяти научного сотрудника Отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Аркадия Ипполитова: у экспонатов размещены цитаты из его текстов.
Геракл в платье, мемы и загадки атрибуции
Первый зал посвящен рисовальщикам и граверам XV столетия. Среди экспонатов — ранее не публиковавшийся рисунок «Голова Омфалы, покрытая шкурой льва». Его атрибутируют кругом художника Филиппино Липпи, связанным с Сандро Боттичелли. Но сокуратор выставки Любава Чистова полагает, что равно он может быть связан и с кругом самого Боттичелли. Дело в том, что на рисунке изображена камея из собрания Лоренцо Медичи.
«Камеи часто копировали, и этот рисунок — копия геммы из коллекции Медичи. При этом там был изображен молодой Геракла, но на рисунке мы видим деву. Омфалу и Геракла часто путали, так как обоих часто изображали с львиной шкурой», — рассказывает Любава. Дело в том, что герой был у женщины в рабстве, она заставляла его прясть и ткать, одевшись в платье, сама же носила шкуру Немейского льва, добытую Гераклом. «Есть много портретов круга Боттичелли, у которых похожий профиль и кудри. — продолжает куратор. — Кроме того, на одной из картин самого Боттичелли Симонетта Веспуччи изображена также с геммой».
«Головы пожилого мужчины», Лука Синьорелли, 1480-1490
Рисунок Луки Синьорелли «Голова пожилого мужчины» привлекает тонкой передачей света в ракурсе. В экспозиции также вещи Андреа Мантеньи, чьи работы зрители могли внимательно изучить на недавней эрмитажной выставке. Есть в первом зале и Маркантонио Раймонди с мемной композицией «Раймонд и Мелюзина» по средневековой истории о фее Мелюзине, которая каждую субботу превращалась в полуженщину-полузмею, а ее супруг об этом не знал. Однажды тайна открылась, этот момент и изобразил художник: муж делает «рукалицо» перед маленькой змейкой с женской головой.
Леонардо, Микеланджело и Pinterest эпохи Возрождения
Во втором зале — Высокое Возрождение и один из известных его сюжетов: как Леонардо да Винчи и Микеланджело должны были расписать стены большого зала дворца Синьории во Флоренции. Первый взялся за «Битву при Ангиари» (сражение между войсками Милана и Итальянской лиги в 1440 году), второй — «Битву при Кашине» (военное столкновение между Флоренцией и Пизой 1364 года).
На работе Леонардо изображена борьба всадников за знамя — «смешались в кучу кони, люди». Микеланджело подошел к сюжету иначе: на обнаженных воинов противник нападает прямо во время купания.
«У этих работ была разная, но равно тяжелая судьба. Леонардо выбрал сложную технику, его работа начала “разваливаться” сразу, и мастер переключился на другие проекты. Микеланджело же выполнил подготовительный картон, который выставили прямо в зале». — рассказывает Любава Чистова.
Этот картон Микеланджело стал школой для художников, со временем его (буквально!) растащили по кускам. Из-за этого подготовительный рисунок стали воспринимать как самодостаточное произведение. Ну а работа Леонардо в 1558 году в ходе реконструкции зала оказалась под новой фреской Джорджо Вазари «Битва при Марчиано». Кстати, самая известная на сегодняшний день версия «Битвы при Ангиари» — рисунок Питера Пауля Рубенса из Лувра, но, как отмечает искусствовед Александр Степанов в книге об эпохе Возрождения, это «копия в третьем поколении». Как на самом деле выглядела композиция Леонардо — не ясно до сих пор. Хотя у специалистов есть версия — сформулировать ее помог малоизвестный рисунок по мотивам работы Леонардо (он тоже в экспозиции!). Последний раз его публиковали в 1960-е, а выставляли всего одни раз в Сербии, когда она еще была с составе Югославии.
Любава Чистова
Сокуратор выставки, научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства
Мы провели анализ, сделали снимки в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах и выяснили, что наш рисунок выполнен пером, а под ним есть еще один, сделанный неким углеродсодержащим элементом — черным мелом или углем. Раньше считалось, что подрисовок выполнен рукой самого Леонардо, затем его обвел неизвестный реставратор, чтобы сохранить, когда рисунок стал со временем стираться. Однако по актуальным данным ни одно из изображений не принадлежит Леонардо — слишком разные манеры.
Но рисунок имеет очень большое значение в контексте реконструкции композиции «Битвы при Ангиари». Специалисты собрали все известные фрагменты и скомпоновали их, но наш рисунок не был известен, поэтому ему не нашлось места в этой реконструкции. Тогда как в записных книжках Леонардо есть описание битвы, с которым он работал, и среди прочего — безбородый юноша, который пытается вовлечь своих сторонников в битву. Возможно, ученик Леонардо пытался скопировать для себя эту фигуру, либо сам работать с композицией.
От распространения порнографии к гравюре «Мученичество святого Лаврентия»
Другая ренессансная история, которая прослеживается во втором зале, работа над «Мученичеством святого Лаврентия» (ок. 1525, Маркантонио Раймонди по оригиналу Баччо Бандинелли). Раймонди сидел в папской тюрьме за создание порнорафических гравюр. Автором самих рисунков был ученик Рафаэля Джулио Романо, но к ответственности привлекли гравера — как распространителя.
Дело было уже после смерти и Рафаэля, и папы Льва X, известного гедониста, а сменивший его Климент VII тиражную порнографию не оценил. Ради успешной конкуренции с эстампами по оригиналам Рафаэля Бандинелли добился освобождения Раймонди. То есть благодаря нему представленная в экспозиции гравюра «Мученичеством святого Лаврентия» вообще состоялась.
«Избиение младенцев», Маркантонио Раймонди (?) по оригиналу Рафаэля, 1511-1512
Как маньеризм возник из разочарования в искусстве Ренессанса
Еще один интересный предмет в зале — альбом мастерской одного из последователей Рафаэля, в котором собраны рисунки, выполненные разными художниками, Pinterest Возрождения, как его метко характеризует второй сокуратора проекта Василий Успенский.
Любава Чистова рекомендует обратить внимание в альбоме на двусторонний рисунок Россо Фьорентино «Рыжего флорентийца». Это изображение двух смотрящих друг на друга женщин, молодой и возрастной. В случае с такими рисунками сангиной специалисты не всегда могут точно определить, где работы Бандинелли, а где — Фьорентино. (По мнению Чистовой, это все же Фьорентино, но образ почерпнут у Бандинелли.)
Фьорентино прибыл в Рим в одно время с Пармиджанино — Франческо Маццолой, прозванным «Пармезанчиком», еще одним героем выставки, а уехал после разграбления города в 1527 году. В итоге он оказался при дворе французского короля Франциска I, где до него работал Леонардо. Фьорентино был одним из тех, кто учился на уже упомянутой «Битве при Кашине» Микеланджело. Но его искусство относительно образцов Высокого Возрождения можно описать как странное. Дальше будет «все страньше и страньше» — таков прихотливый многоликий маньеризм. Чего только стоят рисунки Луки Камбьязо, которого называют «кубистом XVI века», а его «Взятие Христа под стражу» трактовкой движения фигур сродни футуристу Умберто Боччони.
Маньеризм не «большой стиль». Консервативный взгляд считает его временным «разладом ренессансной гармонии», и «тревожным дрожанием вырождающегося идеала». Но такой была реакция нового поколения на искусство отцов — Высокое Возрождение. В этом смысле показательно сравнение «Парнаса» (ок. 1517 - 1520) Маркантонио Раймонди по оригиналу Рафаэля (сама фреска находится в Ватиканском дворце) и «Оскверненного Парнаса», подписанного монограммой HFE. Прошло всего 15 лет, и вот вместо прекрасной аллегории поэзии перед нами оргия, любовь земная поглотила небесную, и больше нет их гармонии, как при Ренессансе.
Аллегория жизни («Сон Рафаэля»), Джорджо Гизи, 1561
Гизи и любовь к эзотерике
Возможно, самая загадочная гравюра на выставке — «Аллегория жизни» («Сон Рафаэля», 1561) виртуоза Джорджо Гизи. Сюжет непонятен: возможно, это философ, окруженный монстрами, смотрит на Истину в облике коронованной девы. Отсылка к Рафаэлю не проясняет ситуацию, потому что с рисунком того можно соотнести лишь мужскую фигуру, женская — восходит к медали Леоне Леони, а пейзаж и вовсе отсылает к северным мастерам (Гизи также работал в Антверпене).
Столь же насыщен его «Суд Париса» (1555, по оригиналу Джованни Баттиста Бертани. Всего один нюанс — на первом плане есть амур, держащий нечто вроде «щита» с женской грудью. Над ним — голова Горгоны.
Вячеслав Успенский
Сокуратор выставки, научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства
Искусство маньеризма пестовало переусложненность, оно насыщено образами из эзотерических текстов. Если мастера Возрождения стремились к ясности, то здесь нас, напротив, уводят в подробности и ученые детали. Видимо, это напоминание о Медузе Горгоне, в данном сюжете не самое очевидное. Персей освободил Андромеду, то есть речь тоже об истории любви, а здесь Парис выбирает между разными типами жизни, и делает выбор в пользу Афродиты, которая предлагает жизнь не героическую, а скорее праздную, посвященную удовольствием. Конечно, здесь есть и эротический мотив — мы видим содранную кожу, окруженную змеями. Не только лицо Медузы Горгоны, но и ее грудь можно воспринимать как трофей. С другой стороны, этот амур, наверное, спутник Афины, тогда грудь Медузы Горгоны — просто атрибут военного подвига, то есть скорее заложена античувственность. С точки зрения художника-маньериста искусство важнее подражания реальности — дорого доставшийся трофей в виде изображения мира таким, какой он есть, был уже не так ценен. Ренессанс стал искусством «отцов», а «дети» веселились по-своему.
Пармиджанино или «Пармезанчик» и алхимия
Отдельный зал посвящен кругу Пармиджанино. Художник из Пармы завоевал внимание папы Климента VII диковинкой — «Автопортретом в выпуклом зеркале» на деревянной полусфере. После он продолжал делать карьеру в Риме и стал модным художником. Во время разграбления города, по разным версиям, он то ли по-прежнему работал, не заметив вломившихся в дом солдат, то ли «расплачивался» с ними своими рисунками.
Его манеру можно сразу узнать — будто извивающиеся линии, неуютная, но завораживающая реальность. На примере Пармиджанино можно сказать, что маньеризм — это прошедшая через руки художника неуспокоенность. Такое встречается, вспомним эллинизм или экспрессионизм , и именно на контрасте с Высоким Возрождением особенно впечатляет.
Пармиджанино, как и многие, уехал из Рима после разграбления. Работал в Болонье, вернулся в Парму и увлекся алхимией, стал мрачен и нелюдим, умер от отравления веществами.
«Жирный» рисунок, Тициан и эрмитажный детектив
Последний зал выставки посвящен Венеции, где не работали с картонами и не стремились к строгости рисунка. А в гравюре из-за развития книгопечатания самой популярной техникой стала ксилография (гравюра на дереве), причем тоже специфическая. В Венеции царствовал Тициан. Он рисовал прямо на доске, а гравер следовал его линиям. В итоге вместо привычных «деревянных» штрихов венецианские гравюры полны плавных, пластичных линий.
Здесь особенно выделяется подготовительный рисунок Тинторетто к картине «Мученичество святого Лаврентия».
Любава Чистова
сокуратор выставки о подготовительном рисунке Тинторетто к картине «Мученичество святого Лаврентия»
С ним очень интересная история — изначально фигура святого располагалась наоборот, то есть головой вправо, но потом художник передумал и обвел рисунок маслом. Он проступил с другой стороны, и именно этот вариант вошел в картину.
Этот своеобразный «жирный» рисунок, как и итоговую работу, интересно сравнить со святым Лаврентием у Тициана: в обоих случаях перед нами сцена казни через сожжение: беспощадная и физически неприятная. Но у Тициана мученик, кажется, уже полностью обращен к небу и не обращает внимания на то, что его тело прижимают к решетке двузубцем. У Тинторетто святой также простирает левую руку к небу, но плоть находится будто в напряженной распорке или извивается.
Также в венецианском зале представлен рисунок Якопо Пальмы Младшего «Представление невесты», чья тайна не сразу открылась кураторам.
Любава Чистова
Сокуратор выставки, научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства
Когда я первый раз увидела этот рисунок, мне показалось, что девушка — куртизанка. Или это сюжет из разряда «неравный брак». Героиня будто с испугом смотрит на зрителя, пока на нее направлен взгляд мужчины. Мы выяснили, что здесь изображен обряд представления невесты, а рядом с ней не жених, а учитель танцев. И она идет на огромных чопинах (женская обувь на высокой подошве. — Прим. ред.) и тревожится, что может упасть, а учитель поддерживает ее.
Всего на выставке в Галерее графики — 150 работ, которые насколько тесно связаны, настолько же сильно различаются. Если Ренессанс — это работа с реальностью, маньеризм — с переосмыслением возрожденческих формул. Как часто бывает, исторически близкие, пересекающиеся явления похожи друг на друга меньше, чем кажется, а экспозиция Disegno — возможность убедиться в этом лично и заглянуть в нутро одного из самых неразгаданных арт-процессов в европейском искусстве.
Выставка «Disegno. Итальянские гравюры и рисунки Возрождения и маньеризма» открыта с 6 ноября 2024 года по 2 февраля 2025 года.
Текст: Анастасия Семенович
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