Pinterest эпохи Возрождения, Пармиджанино (или «Пармезанчик»!) и оммаж Ипполитову: как устроена выставка рисунков и гравюр в Галерее графики Эрмитажа

В собрании Эрмитажа множество гравюр и рисунков, которые из-за хрупкости экспонировались не так часто. Но с лета прошлого года в Зимнем дворце заработала Галерея графики — выставочное пространство, где лучшие образцы из запасников музея сменяют друг на друга. Здесь уже показывали работы Дюрера, Рубенса, Рембрандта, Гойи и других, а до начала февраля 2025-го в центре внимания — итальянский рисунок и гравюра Ренессанса и маньеризма.

Выставка Disegno (в переводе с итальянского как раз «рисунок») в том числе мемориальная — посвящена памяти научного сотрудника Отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Аркадия Ипполитова: у экспонатов размещены цитаты из его текстов.

Геракл в платье, мемы и загадки атрибуции

Первый зал посвящен рисовальщикам и граверам XV столетия. Среди экспонатов — ранее не публиковавшийся рисунок «Голова Омфалы, покрытая шкурой льва». Его атрибутируют кругом художника Филиппино Липпи, связанным с Сандро Боттичелли. Но сокуратор выставки Любава Чистова полагает, что равно он может быть связан и с кругом самого Боттичелли. Дело в том, что на рисунке изображена камея из собрания Лоренцо Медичи.

«Камеи часто копировали, и этот рисунок — копия геммы из коллекции Медичи. При этом там был изображен молодой Геракла, но на рисунке мы видим деву. Омфалу и Геракла часто путали, так как обоих часто изображали с львиной шкурой», — рассказывает Любава. Дело в том, что герой был у женщины в рабстве, она заставляла его прясть и ткать, одевшись в платье, сама же носила шкуру Немейского льва, добытую Гераклом. «Есть много портретов круга Боттичелли, у которых похожий профиль и кудри. — продолжает куратор. — Кроме того, на одной из картин самого Боттичелли Симонетта Веспуччи изображена также с геммой».