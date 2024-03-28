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Искусство

Кто такой Константин Гончаров («Строгий юноша»), чьи костюмы выставили в Эрмитаже?

В фойе Эрмитажного театра куратор Нина Тарасова собрала предметы из коллекции арт-критика и научного сотрудника Русского музея Екатерины Андреевой. До 14 апреля можно увидеть повседневные платья и вечерние наряды, а также костюмы масштабного проекта «Passiones Luci», который в 1995 году объединил неоакадемическую живопись, роман античного писателя Апулея «Золотой осел», совриск Тимура Новикова и антураж тотальной модной инсталляции. Над культовой выставкой и каталогом Константин Гончаров работал в соавторстве с художником Алексеем Соколовым.

Легенда: Констнатин Гончаров и ателье «Строгий юноша»

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