В фойе Эрмитажного театра куратор Нина Тарасова собрала предметы из коллекции арт-критика и научного сотрудника Русского музея Екатерины Андреевой. До 14 апреля можно увидеть повседневные платья и вечерние наряды, а также костюмы масштабного проекта «Passiones Luci», который в 1995 году объединил неоакадемическую живопись, роман античного писателя Апулея «Золотой осел», совриск Тимура Новикова и антураж тотальной модной инсталляции. Над культовой выставкой и каталогом Константин Гончаров работал в соавторстве с художником Алексеем Соколовым.