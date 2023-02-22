МЕГА Дыбенко запустила Open Call проекта «Заполняя пустоту»

При этом команда МЕГИ выделит грант в размере одного миллиона рублей на воплощение идей художников и развитие современного искусства.

Прием заявок — до 20 апреля. Куратор Open Call выставочного проекта «Заполняя пустоту» — Александр Мущенко. К середине мая он совместно с экспертным советом отберет финалистов, которые реализуют авторские проекты в пространстве МЕГИ этим летом.