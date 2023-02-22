МЕГА Дыбенко запустила Open Call проекта «Заполняя пустоту»

Грант на воплощение творческих идей локальных художников — миллион рублей, а подать заявку на него может каждый представитель современного искусства.
Соответствующий проект МЕГИ под названием «Заполняя пустоту» стартовал 18 февраля. Он адресован представителям различных жанров и форматов современного искусства: стрит-арт, паблик-арт, медиа-арт, инсталляция, роспись и живопись.
Каждый конкурсант, подавший заявку, получит шанс осуществить свой творческий замысел прямо в МЕГЕ Дыбенко — например, на 20-метровой стене посреди торгового центра, на месте рекламного баннера в галерее или даже на фасаде молла.
При этом команда МЕГИ выделит грант в размере одного миллиона рублей на воплощение идей художников и развитие современного искусства.
Прием заявок — до 20 апреля. Куратор Open Call выставочного проекта «Заполняя пустоту» — Александр Мущенко. К середине мая он совместно с экспертным советом отберет финалистов, которые реализуют авторские проекты в пространстве МЕГИ этим летом.
В последние годы МЕГА Дыбенко активно поддерживает творческие инициативы, взаимодействует с городскими арт-сообществами, интегрирует самобытные художественные работы в пространство молла. Сотрудничая с креаторами, МЕГА доказывает: искусство может быть частью привычной жизни и наполнять ее новыми смыслами — доступными и близкими зрителю.
Например, сейчас в МЕГЕ можно увидеть три работы Владимира Абиха. Одна из них называется «Быть вместе» и исполнена в технике настенной росписи. Используя текст как ключевой художественный прием, Владимир вписывает в окружающую среду лаконичные, но глубокие и трогательные послания с интересной философской коннотацией. Роспись «Быть вместе» продолжила цикл «Своими словами», созданный специально для МЕГИ Дыбенко.
Реклама. ООО «ИНГКА СЕНТЕРС РУС ОПЕРЭЙШН», ОГРН: 1155047012009.
Комментарии (0)