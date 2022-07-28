«Что касается предложения о введении в качестве временной меры действия общественных художественных советов, то вы [Яна Лантратова] сами справедливо указываете, что влияние государственных институтов на их работу должно быть исключено. В этой связи представляется целесообразным перенести обсуждение данной инициативы на одну из общественных площадок», — приводит ТАСС выдержку из ответного письма Минкульта депутату Госдумы Яне Лантратовой.

Напомним, в апреле Лантратова выступила с предложением создать в России общественный худсовет для проверки перформансов и художественных произведений на провокационное содержание. По ее мнению, сделать это необходимо хотя бы «в период проведения нашей страной специальной военной операции на территории Украины и в условиях жесткой информационной войны против России».

Дискуссия о худсоветах стала возможна после того, как на ярмарке «Арт-Москва» была представлена скульптура украинского художника Олега Кулика «Большая Мать». Работа, по мнению Лантратовой, «высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери", является пошлой пародией на великую статую "Родина-мать зовет!"».

Также в России предложили учредить общественные советы по вопросам театра, кино и телевидения. По мнению инициаторов законопроекта, они должны состоять из учителей, медиков, сотрудников правоохранительных органов и представителей духовенства — людей, «реально признанные обществом как профессионалы в своем деле, отцы и матери, которые думают о том, каким будет следующее поколение».