Все экспонаты музейного фонда России вернулись с зарубежных выставок

Все экспонаты, которые находились на зарубежных выставках, вернулись в Россию. За границей остались только те работы, которые принадлежат частным коллекционерам, попавшим под санкции. Об этом пишет «Интерфакс».
«Все экспонаты, которые находились в музейном фонде Российской Федерации, из недружественных стран вернулись в Россию. Осталось только несколько вещей, которые принадлежат частным лицам, находящимся под санкциями Евросоюза. По этому поводу идет юридическая работа, которая так или иначе должна закончиться», — сообщил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Кроме того, вывоз российских музейных экспонатов на зарубежные выставки приостановлен до середины 2023 года. «Просто для того, чтобы не было рисков ни по логистике, ни по страхованию. Во всяком случае, я полагаю, что сегодня проблема музейных экспозиций должна ориентироваться на внутренний рынок и страны СНГ», — отметил Швыдкой.
Напомним, Государственный Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США. С марта по июнь музейные экспонаты участвовали в восьми зарубежных выставках: в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме, сообщили в музее.
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