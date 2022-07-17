Все экспонаты музейного фонда России вернулись с зарубежных выставок

«Все экспонаты, которые находились в музейном фонде Российской Федерации, из недружественных стран вернулись в Россию. Осталось только несколько вещей, которые принадлежат частным лицам, находящимся под санкциями Евросоюза. По этому поводу идет юридическая работа, которая так или иначе должна закончиться», — сообщил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Кроме того, вывоз российских музейных экспонатов на зарубежные выставки приостановлен до середины 2023 года. «Просто для того, чтобы не было рисков ни по логистике, ни по страхованию. Во всяком случае, я полагаю, что сегодня проблема музейных экспозиций должна ориентироваться на внутренний рынок и страны СНГ», — отметил Швыдкой.