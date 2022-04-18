В Госдуме предложили создать общественный худсовет для проверки искусства на провокационное содержание

Яна Лантратова О предложении создать общественный худсовет для проверки перформансов и художественных произведений на провокационное содержание, цитата по РИА «Новости»: В период проведения нашей страной специальной военной операции на территории Украины и в условиях жесткой информационной войны против России общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации. […] Предлагаю на время проведения специальной военной операции ввести временную меру — институт общественных художественных советов. Это должна быть именно временная мера, исключающая влияние государственных институтов на работу художественных советов.

В частности, по мнению Лантратовой, скульптура украинского художника Олега Кулика «Большая Мать», представлена на ярмарке «Арт-Москва», «высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери", является пошлой пародией на великую статую "Родина-мать зовет!"».

Также депутат отметила, что получает большое количество обращений о мюзикле «Шахматы», «в постановке которого высказывается неуважение к нашей стране». В основе сюжета постановки, показываемой на сцене Московского дворца молодежи, история соперничества русского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону на фоне холодной войны между СССР и США. По мнению Лантратовой, Минкульт должен обратить внимание в целом на репертуар МДМ.