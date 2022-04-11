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Искусство

Из Милана в Петербург вернулись экспонаты Государственного Эрмитажа

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Из Милана в Петербург вернулись экспонаты из собрания Государственного Эрмитажа. Они участвовали в выставке «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей».

Экспонаты, хранящиеся в фонде Государственного Эрмитажа, участвовали в выставке «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей», организованной Итальянскими галереями в Милане. Среди них работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрен, а также картина «Семейство Толстых в Венеции» Джулио Карлини.

Как объяснили в Эрмитаже ранее, «обеспеченная государственными гарантиями неприкосновенности и своевременного возврата Правительством Итальянской республики» выставка была задержана таможенной службой Финляндии, выяснявшей, нет ли в фургонах материалов, попадающих под европейские санкции. После уточнения того, что выставочные обмены имеют особый статус даже в условиях санкционных ограничений, запрет на вывоз груза был снят.

Напомним, 4 апреля в Финляндии на пограничном посту «Ваалимаа — Торфяновка» задержали три фуры с картинами из русских музеев. Полотна возвращались с выставки в Милане «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей». Через пару дней финская таможня провела пресс-конференцию по поводу задержанных на границе произведений искусства из российских музеев. Пограничники считали, что предметы попали под санкции Евросоюза.

СМИ сообщают, что картины из Эрмитажа задержаны на финской границе. Это правда? Дело в санкциях?

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