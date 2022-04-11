Из Милана в Петербург вернулись экспонаты Государственного Эрмитажа

Экспонаты, хранящиеся в фонде Государственного Эрмитажа, участвовали в выставке «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей», организованной Итальянскими галереями в Милане. Среди них работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Виже Лебрен, а также картина «Семейство Толстых в Венеции» Джулио Карлини.

Как объяснили в Эрмитаже ранее, «обеспеченная государственными гарантиями неприкосновенности и своевременного возврата Правительством Итальянской республики» выставка была задержана таможенной службой Финляндии, выяснявшей, нет ли в фургонах материалов, попадающих под европейские санкции. После уточнения того, что выставочные обмены имеют особый статус даже в условиях санкционных ограничений, запрет на вывоз груза был снят.