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Искусство

Задержанные на финской таможне картины российских музеев везут в Петербург и Москву

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Экспонаты российских музеев, которые были задержаны на финской границе, привезли обратно в Россию. Об этом в Федеральной таможенной службе РФ заявили в эту субботу.

«Три машины с российскими картинами с выставок в Италии и Японии пересекли финско-российскую границу, движутся в Санкт-Петербург и Москву», — говорится в сообщении пресс-службы. Так, один из грузовиков направляется в Петербург с экспонатами Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское село», которые были экспонированы в Италии.

Другие машины едут в Москву с экспонатами из Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея Востока и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Напомним, 4 апреля в Финляндии на пограничном посту «Ваалимаа — Торфяновка» задержали три фуры с картинами из русских музеев. Полотна возвращались с выставки в Милане «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей».

Через пару дней финская таможня провела пресс-конференцию по поводу задержанных на границе произведений искусства из российских музеев. Пограничники считали, что предметы попали под санкции Евросоюза.

СМИ сообщают, что картины из Эрмитажа задержаны на финской границе. Это правда? Дело в санкциях?

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