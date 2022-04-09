Задержанные на финской таможне картины российских музеев везут в Петербург и Москву

«Три машины с российскими картинами с выставок в Италии и Японии пересекли финско-российскую границу, движутся в Санкт-Петербург и Москву», — говорится в сообщении пресс-службы. Так, один из грузовиков направляется в Петербург с экспонатами Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское село», которые были экспонированы в Италии.

Другие машины едут в Москву с экспонатами из Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея Востока и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.