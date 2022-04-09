Задержанные на финской таможне картины российских музеев везут в Петербург и Москву

Экспонаты российских музеев, которые были задержаны на финской границе, привезли обратно в Россию. Об этом в Федеральной таможенной службе РФ заявили в эту субботу.
«Три машины с российскими картинами с выставок в Италии и Японии пересекли финско-российскую границу, движутся в Санкт-Петербург и Москву», — говорится в сообщении пресс-службы. Так, один из грузовиков направляется в Петербург с экспонатами Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское село», которые были экспонированы в Италии.
Другие машины едут в Москву с экспонатами из Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея Востока и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
Напомним, 4 апреля в Финляндии на пограничном посту «Ваалимаа — Торфяновка» задержали три фуры с картинами из русских музеев. Полотна возвращались с выставки в Милане «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей».
Через пару дней финская таможня провела пресс-конференцию по поводу задержанных на границе произведений искусства из российских музеев. Пограничники считали, что предметы попали под санкции Евросоюза.
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