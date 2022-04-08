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Искусство

Задержанные на границе с Финляндией картины из Эрмитажа и других музеев вернутся в Россию

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Участвовавшие в европейских выставках экспонаты из Эрмитажа и других музеев не попадают в санкционный перечень. Об этом сообщает Минкульт со ссылкой на разъяснения Еврокомиссии. Это означает, что задержанные на финской границе предметы искусства вернутся в Россию.

Tupungato / Shutterstock.com

«Компетентные органы власти могут разрешить передачу или экспорт в Россию предметов сферы культуры, которые находятся во временной выдаче в рамках официального культурного сотрудничества с Россией», — цитирует Минкульт полученное сообщение.

По данным министерства, работы вернутся в Россию в ближайшие выходные.

Напомним, 4 апреля в Финляндии на пограничном посту «Ваалимаа — Торфяновка» задержали три фуры с картинами из русских музеев. Полотна возвращались с выставки в Милане «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей».

Через пару дней финская таможня провела пресс-конференцию по поводу задержанных на границе произведений искусства из российских музеев. Пограничники считали, что предметы попали под санкции Евросоюза.

СМИ сообщают, что картины из Эрмитажа задержаны на финской границе. Это правда? Дело в санкциях?

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