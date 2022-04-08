Задержанные на границе с Финляндией картины из Эрмитажа и других музеев вернутся в Россию

«Компетентные органы власти могут разрешить передачу или экспорт в Россию предметов сферы культуры, которые находятся во временной выдаче в рамках официального культурного сотрудничества с Россией», — цитирует Минкульт полученное сообщение.

По данным министерства, работы вернутся в Россию в ближайшие выходные.

Напомним, 4 апреля в Финляндии на пограничном посту «Ваалимаа — Торфяновка» задержали три фуры с картинами из русских музеев. Полотна возвращались с выставки в Милане «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей».

Через пару дней финская таможня провела пресс-конференцию по поводу задержанных на границе произведений искусства из российских музеев. Пограничники считали, что предметы попали под санкции Евросоюза.