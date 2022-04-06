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Искусство

Таможня Финляндии: картины русских музеев временно конфискованы из-за санкций ЕС

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Финская таможня провела пресс-конференцию по поводу задержанных на границе произведений искусства из российских музеев. Пограничники считают, что предметы попали под санкции Евросоюза, сообщает телерадиокомпания Yle.

Salvador Maniquiz / Shutterstock.com

Таможенники Финляндии заявили, что на границе были задержаны произведения искусства, которые перевозили в Россию из Италии и Японии. Страховая сумма этой перевозки составила 42 миллиона евро: стоимость первого груза заявлена в размере 10 млн евро, второго — 26 млн евро, а третьего — более 6 млн евро.

Таможня предположила, что эти предметы искусства попали под санкции Евросоюза в отношении России. Картины были конфискованы в качестве доказательств согласно санкционным правилам. Сейчас работы находятся в Хельсинки. МИД Финляндии об этом уведомлено.

Глава отдела экспортного контроля министерства иностранных дел Теему Сеппонен отдельно подчеркнул, что все задержанные произведения по-прежнему являются собственностью России. По его словам, рано или поздно они вернутся в страну.

Напомним, в Финляндии на пограничном посту «Ваалимаа — Торфяновка» задержали три фуры с картинами из русских музеев. Полотна возвращались с выставки в Милане «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей».

СМИ сообщают, что картины из Эрмитажа задержаны на финской границе. Это правда? Дело в санкциях?

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