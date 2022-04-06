Таможня Финляндии: картины русских музеев временно конфискованы из-за санкций ЕС

Финская таможня провела пресс-конференцию по поводу задержанных на границе произведений искусства из российских музеев. Пограничники считают, что предметы попали под санкции Евросоюза, сообщает телерадиокомпания Yle.
Таможенники Финляндии заявили, что на границе были задержаны произведения искусства, которые перевозили в Россию из Италии и Японии. Страховая сумма этой перевозки составила 42 миллиона евро: стоимость первого груза заявлена в размере 10 млн евро, второго — 26 млн евро, а третьего — более 6 млн евро.
Таможня предположила, что эти предметы искусства попали под санкции Евросоюза в отношении России. Картины были конфискованы в качестве доказательств согласно санкционным правилам. Сейчас работы находятся в Хельсинки. МИД Финляндии об этом уведомлено.
Глава отдела экспортного контроля министерства иностранных дел Теему Сеппонен отдельно подчеркнул, что все задержанные произведения по-прежнему являются собственностью России. По его словам, рано или поздно они вернутся в страну.
Напомним, в Финляндии на пограничном посту «Ваалимаа — Торфяновка» задержали три фуры с картинами из русских музеев. Полотна возвращались с выставки в Милане «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей».
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