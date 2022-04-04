СМИ сообщают, что картины из Эрмитажа задержаны на финской границе. Это правда? Дело в санкциях?

О каких картинах может идти речь?

Ответы на этот вопрос более всего разнятся в зависимости от изданий. Так, «Известия» прямо не сообщили, какие именно произведения искусства не могут вернуться в Россию. Однако издание напомнило о сообщениях от середины марта, согласно которым европейская сторона в условиях санкций якобы не хочет возвращать в Россию масштабное собрание полотен российских и зарубежных художников, известное под названием «коллекция братьев Морозовых». Эти работы были выставлены в парижском музее Fondation Louis Vuitton. Об этой же выставке напомнили авторы поста в ВЧК-ОГПУ.

Между тем, выставка в Fondation Louis Vuitton работала до 3 апреля и представленные на ней работы не могли оказаться в Финляндии ко времени предполагаемого инцидента. Также экс-главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем telegram-канале прямо написал, что задержанные картины не относятся к «коллекция братьев Морозовых». Однако не сообщил, откуда это ему известно.

А вот «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщила, что проблемы возникли с картинами, возвращающимися в Россию не из Франции, а из Италии. Издание пишет, что речь идет о полотнах с выставки «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей», которая демонстрировалась в Милане. При этом журналисты напомнили, что на эту временную экспозицию были собраны работы из Эрмитажа, ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Гатчина» и других собраний России.