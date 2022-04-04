СМИ сообщают, что картины из Эрмитажа задержаны на финской границе. Это правда? Дело в санкциях?

Вечером в воскресенье журналисты сообщили, что на финско-российской границе задержаны машины с картинами, принадлежащими, в том числе Эрмитажу. С момента публикации первого материала прошли почти сутки, за это время история обросла противоречивыми комментариями и неподтвержденными подробностями. При этом официальная пресс-служба главного музея страны пока хранит молчание. Рассказываем о том, что известно к этому часу.
С чего все началось?
В воскресенье, около половины восьмого вечера, сайт телеканала «78» сообщил о том, что финские пограничники задержали машины с произведениями искусства. По данным источников журналистов, речь шла о картинах, принадлежащих Эрмитажу и возвращавшихся из Франции. При этом в тексте говорилось, что водители грузовиков около суток находились в своих автомобилях, так как после допроса им не разрешили заселиться в отель. Таким образом, инцидент должен был произойди 2 апреля.
Уже ночью на понедельник популярный telegram-канал ВЧК-ОГПУ написал, что задержание произошло на таможенном посту «Ваалимаа» — «Торфяновка». В тексте было отмечено, что задержаны были три фургона и картины могли принадлежать не только Эрмитажу, но и Третьяковской галерее.
На кого ссылаются журналисты?
Официальной информации о случившемся не дает ни российская, ни финская сторона. Сайт телеканала «78», telegram-каналы и другие СМИ ссылаются на данные неназванных источников.
Однако газета «Известия», помимо данных анонимного собеседника редакции, приводит также слова брата одного из задержанных водителей. «Это действительно правда. Две машины компаний "Хепри", которые обслуживают наш ленинградский Эрмитаж, и одна машина компании, в которой работает мой брат. Все задержанные финской пограничной стражей в городе Хельсинки, в порту», — цитируются в тексте слова некоего Анатолия Огурцова. Он же сообщил изданию, что произведения искусства прибыли в Финляндию из Франции самолетом.
Пресс-служба Эрмитажа в беседе с журналистом «Собака.ru» не смогла прокомментировать ситуацию.
О каких картинах может идти речь?
Ответы на этот вопрос более всего разнятся в зависимости от изданий. Так, «Известия» прямо не сообщили, какие именно произведения искусства не могут вернуться в Россию. Однако издание напомнило о сообщениях от середины марта, согласно которым европейская сторона в условиях санкций якобы не хочет возвращать в Россию масштабное собрание полотен российских и зарубежных художников, известное под названием «коллекция братьев Морозовых». Эти работы были выставлены в парижском музее Fondation Louis Vuitton. Об этой же выставке напомнили авторы поста в ВЧК-ОГПУ.
Между тем, выставка в Fondation Louis Vuitton работала до 3 апреля и представленные на ней работы не могли оказаться в Финляндии ко времени предполагаемого инцидента. Также экс-главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем telegram-канале прямо написал, что задержанные картины не относятся к «коллекция братьев Морозовых». Однако не сообщил, откуда это ему известно.
А вот «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщила, что проблемы возникли с картинами, возвращающимися в Россию не из Франции, а из Италии. Издание пишет, что речь идет о полотнах с выставки «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей», которая демонстрировалась в Милане. При этом журналисты напомнили, что на эту временную экспозицию были собраны работы из Эрмитажа, ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Гатчина» и других собраний России.
Что с картинами?
На этот счет данные пока также разнятся. Изначально в СМИ и telegram-каналах задержание грузовиков с произведениями искусства увязывалось с введенными после 24 февраля санкциями в отношении России.
«Было объявлено, что российские произведения искусства подпадают под санкции, после чего фуры перегнали в Хельсинки. Водители задержаны, у них отобрали телефоны», — говорилось в сообщении ВЧК-ОГПУ.
При этом авторы «Фонтанки» напомнили, что подобные действия противоречат международным соглашениям и гарантиям, без которых произведения искусства не вывозятся за рубеж. Также в издании со ссылкой на свои источники сообщили, что говорить именно о задержании полотен пока нельзя. При этом, ранее уже сообщали, что музеи испытывают проблемы с возвращением экспонатов с зарубежных выставок именно из-за логистических сложностей, а не ввиду наложенных ограничений.
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