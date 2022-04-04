СМИ: картины из Эрмитажа и Третьяковской галереи задержали на российско-финской границе

По словам брата одного из водителей Анатолия Огурцова, все шоферы находятся в порту в Хельсинки. Туда же перегнали фургоны с произведениями искусства.

«Это действительно правда. Две машины компаний «Хепри», которые обслуживают наш ленинградский Эрмитаж, и одна машина компании, в которой работает мой брат. Все задержанные финской пограничной стражей в городе Хельсинки, в порту», — рассказал он.

Также Огурцов сообщил, что произведения искусства были доставлены из Франции самолетом. Водители успели довезти картины только до финской границы в Ваалимаа, где их остановили пограничники. Официальные представители таможни заявили, что произведения искусства попали под санкции.

«Попросили сесть в машину и назад отправиться в город Хельсинки. Сейчас мой брат находится на допросе в компетентных органах. Они мотивируют это тем, что незаконно вывозятся произведения искусства, на которые наложен арест Евросоюзом», — пояснил Огурцов.

В пресс-службе Эрмитажа пока никак не комментировали эту ситуацию.

По данным «Фонтанки», полотна возвращались с выставки в Милане «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей», и пока нельзя говорить о задержании произведений искусства.

Ранее в Эрмитаже сообщали, что сложности с возвратом картин с выставок связаны не с санкциями, а с логистикой. На выставку в Милан ездили картины из ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Гатчина» и других собраний России. Всего на экспозиции показывали 130 произведений искусства из музеев разных стран.

Ранее сообщалось, что коллекция братьев Морозовых, включающая в себя работы Гогена, Ван Гога, Матисса, Пикассо и других художников, может не вернуться в Россию. Согласно плану, выставка в Фонде Louis Vuitton, в рамках которой представлены полотна, продлится до 3 апреля, однако, как пишет The Art Newspaper, Министерство культуры России пытается инициировать процедуру досрочного отзыва экспонатов из Парижа.