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Искусство

Русский музей отреставрирует картину Ивана Айвазовского о Петре I

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Специалисты Русского музея проведут комплексную реставрацию картины Ивана Айвазовского «Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим». Восстановленное полотно будет представлено в залах Михайловского замка уже в этом году.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

«Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим»

В рамках комплексной реставрации, которая будет проведена при поддержке «Газпрома», планируется полная подготовка полотна к экспонированию. Специалисты укрепят красочный слой, устранят деформации, удалят старые заплаты и въевшиеся загрязнения. Также авторский холст будет усилен дублированием, а красочный слой расчищен от поздних записей и желтого лака.

«Все эти меры позволят раскрыть первоначальный образ и колорит картины, а также безопасно представить ее публике на новой выставке. Реставрацию проведет заведующий отделом реставрации масляной живописи Марат Дашкин и ведущий художник-реставратор Ольга Кленова», — рассказали «Собака.ru» в Русском музее.

История картины «Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим» началась в 1846 году, когда живописец Главного морского штаба Иван Айвазовский создал ряд батальных произведений, посвященных событиям Северной войны со шведами.

В «Походном журнале» 1710 года записано, что галеры и провиантские суда, направлявшиеся весной к осажденному русскими полками Выборгу, «1 мая ночевали на якоре возле Красной Горки», где Петр, управляя яхтой «Лизетта», нашел укрытие ото льдов. Вскоре «великое несчастье случилось, провиантские суда и галеры едва не все отнесло льдом в большое море гораздо далеко».

Айвазовский изобразил эпизод, когда Петр I, спасая свой флот, разжигает на берегу костер, служащий маяком. Через неделю флот смог доставить провиант к Выборгу, а 10 мая началась выгрузка вооружений и войск в Выборгском заливе. Вскоре Выборг сдался. В том же году на берегу Финского залива начали устанавливать маяки.

После реставрации картина Айвазовского «Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим» будет представлена в рамках выставки «И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре» в Михайловском замке. Она откроется в 2022 году — в год 350-летия со дня рождения Петра I.

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