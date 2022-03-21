Русский музей отреставрирует картину Ивана Айвазовского о Петре I

История картины «Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим» началась в 1846 году, когда живописец Главного морского штаба Иван Айвазовский создал ряд батальных произведений, посвященных событиям Северной войны со шведами.

В «Походном журнале» 1710 года записано, что галеры и провиантские суда, направлявшиеся весной к осажденному русскими полками Выборгу, «1 мая ночевали на якоре возле Красной Горки», где Петр, управляя яхтой «Лизетта», нашел укрытие ото льдов. Вскоре «великое несчастье случилось, провиантские суда и галеры едва не все отнесло льдом в большое море гораздо далеко».

Айвазовский изобразил эпизод, когда Петр I, спасая свой флот, разжигает на берегу костер, служащий маяком. Через неделю флот смог доставить провиант к Выборгу, а 10 мая началась выгрузка вооружений и войск в Выборгском заливе. Вскоре Выборг сдался. В том же году на берегу Финского залива начали устанавливать маяки.

После реставрации картина Айвазовского «Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим» будет представлена в рамках выставки «И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре» в Михайловском замке. Она откроется в 2022 году — в год 350-летия со дня рождения Петра I.