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Искусство

Басилашвили, Фрейндлих, Могучий и Усатова подписали обращение к Путину по Украине

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Группа известных артистов, музыкантов и деятелей культуры обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать мирные переговоры и остановить военную спецоперацию на Украине. Открытое письмо опубликовали на сайте журнала «Театр».

Фото: Юрий Тресков

«Мы призываем всех, от кого это зависит, остановить вооруженные действия, отвести войска и сесть за стол переговоров. Мы призываем к сохранению высшей ценности — человеческой жизни», — говорится в письме. Авторы отметили, что выступают в данном обращении не только как деятели культуры, а как «обычные люди, граждане» своей страны и потомки тех, кто прошел Великую Отечественную Войну.

Открытое письмо подписали уже более 700 человек. В их числе —  Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Андрей Могучий, Нина Усатова,  Валерий Фокин и другие.

Напомним, такие обращения опубликовали российские медики, а также более двух тысяч художников, искусствоведов, архитекторов, продюсеров, кураторов, музыкантов и других деятелей культуры, представители благотворительных фондов и НКО. Все они настаивают на решение конфликта мирным путем.

Инициативу поддержали сотрудники IT-отрасли, а также российские стендап-комики. 

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