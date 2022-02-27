Басилашвили, Фрейндлих, Могучий и Усатова подписали обращение к Путину по Украине

«Мы призываем всех, от кого это зависит, остановить вооруженные действия, отвести войска и сесть за стол переговоров. Мы призываем к сохранению высшей ценности — человеческой жизни», — говорится в письме. Авторы отметили, что выступают в данном обращении не только как деятели культуры, а как «обычные люди, граждане» своей страны и потомки тех, кто прошел Великую Отечественную Войну.

Открытое письмо подписали уже более 700 человек. В их числе — Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Андрей Могучий, Нина Усатова, Валерий Фокин и другие.