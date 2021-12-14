На ВДНХ из Петербурга привезут 11 серебряных инсталляций-бусин «Серебряного ожерелья России»

Возле павильона №57 на территории ВДНХ в Москве покажут инсталляцию, которая состоит из 11 серебряных бусин. Она называется «Серебряное Ожерелье России». Выставка откроется с 15 декабря.
«Серебряное ожерелье России» отсылает к популярному межрегиональному туристскому бренду, который объединяет в себе все 11 регионов Северо-Запада России. Каждая бусина ассоциируется с известными памятниками истории, культуры и природными достопримечательностями.
Масштабная экспозиция состоит из авторских бусин в размере 1,8 метра, которые сделаны из серебряного материала в размере 1,8 метра. В создании инсталляции принимали участие известные художники, актеры, режиссеры, деятели искусства и науки, космонавты: Андрей Малахов, Михаил Шемякин, Борис Эйфман, Михаил Зыгарь, Полина Осетинская и др.
«Открытие выставки-инсталляции «Серебряное Ожерелье России», где каждый из субъектов округа необычно и по-авторски креативно представлен отдельной уникальной бусиной – повод привлечь внимание к региональным особенностям, заинтересовать и мотивировать жителей России и гостей нашей страны, когда позволит эпидемическая ситуация, на новые поездки и путешествия по Северо-Западу, где, я уверен, у каждого появится возможность открыть свою, особую идентичность территорий и маршрутов Серебряного Ожерелья России», — рассказал полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
Уличную экспозицию откроют с 15 декабря при содействии Федерального агентства по туризму, Центрального выставочного зала «Манеж», Комитета по развитию туризма в Петербурге совместно с Комитетом по туризму Москвы, при участии Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Петербурга.
Межрегиональный проект «Серебряное Ожерелье России» создан по поручению Президента Российской Федерации. Он рассказывает о популярных туристических направлениях Северо-Западного федерального округа.
Напомним, эту инсталляцию выставляли еще летом 2021 года у Никольских ворот Петропавловской крепости. 11 бусин появились в рамках масштабной уличной экспозиции Центрального выставочного зала «Манеж».
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