В «Эрарте» покажут снимки Хельмута Ньютона — одного из самых влиятельных фотографов XX века

Немецкий и австралийский фотограф Хельмут Ньютон родился в 1920 году. Он мечтал стать простым папарацци, но добился небывалых высот — ему принадлежат портреты Маргарет Тэтчер и Сальвадора Дали, а среди почитателей его таланта мировая художественная элита в лице Энди Уорхола, Дэвида Боуи, Твигги, Элизабет Тейлор и многих других.

В 80-х Ньютон сосредоточился на портретной фотографии — снимал Катрин Денев, Стинга, Софи Лорен, Монику Беллуччи, Сигурни Уивер, Джейн Биркин, а его работа с Синди Кроуфорд «Дама с доберманом» до сих пор считается одним из самых популярных снимков современности. Однако шокировали и поражали именно снимки из 70-х. Фотографии этого периода будут представлены в «Эрарте».

Музей современного искуства «Эрарте» О 70-х в жизни и творчестве Хельмута Ньютона: В 1971 году Хельмут пережил сердечный приступ, справиться с последствиями которого Ньютону помогла его жена и муза Джун. Это событие положило начало новому этапу в творчестве автора: он создает все более откровенные фотографии, переосмысляя образ женщины — теперь она предстает властной и роковой. Образы этого периода, пронизанные вуайеристскими, фетишистскими и лесбийскими подтекстами, возмущали и консерваторов, и феминисток — впрочем, в рядах последних Ньютон вызвал раскол. Пока одни ругали его за эксплуатацию, другие отдавали должное сильной и откровенно доминирующей женщине, воспетой фотографом. А сам автор подчеркивал: «Вуайеризм в фотографии — это необходимое и профессиональное извращение».

На выставке представят более семидесяти работ, созданных с 1973 по 1981 год. Среди них — легендарный диптих-антитеза «Они идут» 1981 года, несколько снимков под названием Rue Aubriot, которые принесли небывалую славу смокингу Ива Сен-Лорана, портреты молодого Карла Лагерфельда, Энди Уорхола, Шарлотты Рэмплинг, Эльзы Перетти, Дэвида Хокни, Паломы Пикассо, автопортрет с женой и неизвестной моделью и другие произведения.

Куратором выставки выступает директор берлинского музея Helmut Newton Foundation Маттиас Хардер. Этот музей Джун Ньютон открыла после смерти супруга, в 2004 году, в память о том, что в 1938-м фотограф, опасавшийся преследования нацистов, был вынужден покинуть родной дом и страну.

Выставка работ Хельмута Ньютона в музее современного искусства «Эрарта» будет открыта с 17 декабря 2021 года по 17 апреля 2022-го.