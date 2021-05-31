В Петербурге пойдет VII Международный фестиваль искусств «Точка доступа». Вот его программа

Этим летом в Петербурге пройдет VII Международный фестиваль искусств «Точка доступа». Средствами театра и современного искусства фестиваль продолжает исследовать городскую среду и задавать вопросы о времени, обращаться к актуальному контексту жизни в стране и мире.
В афише фестиваля 2021 года более 20 проектов, проходящих как в физическом, так и в цифровом пространстве. Зрителей ждут путешествия по Ленобласти в поисках себя, загадочные посылки от неизвестного отправителя, знакомство с самой закрытой страной мира — Северной Кореей, геймифицированные разговоры на острые и чувственные темы. Площадками фестиваля станут киностудия «Ленфильм», Музей Арктики и Антарктики, бутик-отель Wynwood, особняк общества «Знание» и многие другие.
В 2021 году под руководством кураторов Алексея Платунова и Юлии Клейман «Точка доступа» выпустит 8 премьер, рожденных в тесном диалоге с художниками. Среди проектов основной программы — исследование роли женщин в истории кино от команды «Вокруг да около», мультижанровый проект норвежца Мортена Тровика, где отрывки книги о Северной Корее прочитает, например, Владимир Познер, и (это, пожалуй, самый загадочный проект) длящийся неделю перформанс, где Роза Хайруллина отрекается сама от себя. У каждого спектакля Основной программы есть цифровой двойник — зрители смогут посещать физические пространства и подключаться к проектам через telegram, zoom, специальные лендинги.
Проекты основной программы:
- Спектакль-путешествие «Бегуны» по роману Нобелевского лауреата Ольги Токарчук, режиссер — Илья Мощицкий;
- Иммерсивный спектакль «Симулятор школы», режиссер — Петр Куркин;
- Перформативное отречение от имени знаменитой актрисы Бенефис Розы Хайруллиной. Команда проекта: Роза Хайруллина, Леон Целебровски, Сергей Чехов, Анастасия Юдина;
- «Необъяснимо прекрасно» — серия восстановленных и адаптированных к сегодняшнему дню и состоянию культуры перформансов прошлого, авторы — Ваня Демидкин и Артём Томилов;
- Документальное путешествие, посвященное невидимым женщинам «Ленфильма», «Билет в кино», авторы — творческая лаборатория «Вокруг да около»;
- Серия миниатюрных инсталляций, посвященная экологическому сознанию, «Маленькие плохие человечки», авторы — Юлия Преображенская, Елизавета Скоробогатова, Ксения Перетрухина;
- Кукольный спектакль-прогулка «Выходные бывают только раз в неделю», создатели — Ксения Перетрухина, театр Karlsson Haus;
- Документальный проект о Северной Корее «PARTY SONGS», художественный руководитель — Мортен Тровик (Норвегия);
Свободная программа:
Свободная программа «Точки доступа» — это площадка для разных высказываний о настоящем и будущем перформативного искусства. Из 378 заявок в программу было отобрано 15 проектов, каждый из которых так или иначе отражает не только художественные тенденции, но и различные грани актуальной повестки. В спектаклях Свободной программы поднимаются вопросы экологии и телесности, чувственности и социального устройства. Авторы обращаются к исследованию технологий, работают с личными и общественными травмами
Проекты свободной программы:
- «33 сестры» — перформанс, состоящий из монологов девушек о личных проблемах и времени. Куратор — Александр Шумилин, театральная компания «немхат»;
- «Центр русской эмиграции» — иммерсивный спектакль, построенный на доведенной до абсурда бюрократии. Постановка театральной компании «Невозвращенцы»;
- «Озеро, где ты живешь и вокруг которого ходишь» — аудиоспектакль, посвященный фольклору народов Карелии и Кольского полуострова. Авторы — Алина Шклярская, Даниил Коронкевич;
- «Современная природа» — музыкальный медиаспектакль по тексту Дерека Джармена. Режиссер — Элина Куликова;
- «Теодицея на минималках» — интерактивный спектакль, исследующий поведение людей в социальных сетях. Режиссер — Полина Колозариди;
- «Северное сияние» — спектакль-разговор о природе желания. Режиссеры — Елена Ненашева и Вика Привалова;
- «Здравствуй еще раз» — исследование чувственности в цифровом пространстве. Авторы — Мария Пацюк, Евгений Зайцев;
- «Мы выйдем с собой погулять в лес» — аудиопрогулка для одного. Автор — Фёдор Елютин, компания Импресарио;
- «Sender unknown» — спектакль-конструктор, построенный на взаимодействии зрителей и загадочной посылки. Создатели — группа United Solitude UnLtd;
- «Робот Костя» — чеховская «Чайка» в исполнении роботов. Автор — Иван Заславец;
- «Стая» — онлайн-игра, проверяющая уровень ксенофобии зрителя в постапокалиптическом мире. Создатели — Анастасия Киреева, Никита Альтман, «Театр Живого Действия»;
- Перформативная конференция «Между прокрастинацией и акселерационизмом: актуальные поэтические практики в эпоху прекарного труда» — разговор об актуальной поэзии и современной гуманитарной теории. Автор — Роман Осминкин;
- «EMBODIED INTERNET» — перформативное исследование взаимодействия тела и киберпространства. Авторы — Катя Бондарь, Аня Толстухина, Наташа Алексеева;
- «(Не)естественное» — перформативная экоопера соучастия. Авторы — Юрий Сорокин, Анна Гилёва, Ню Симакина, Дима Ефремов;
- |общее место| — спектакль-playbook для одного зрителя Авторы — Полина Кардымон, Элина Куликова.
«Главное, с чем мы работаем — это не создание какого-то отдельного продукта или линейки продуктов, а создание среды. Просветительская программа позволяет нам погрузить зрителя в контекст, проработать ту или иную тему. Когда вы спрашиваете — что я только что посмотрел?! — ответом является серия лекций. Лаборатория же позволяет нам создать среду совместной интенсивной работы, которая потом приведет к результатам как ожидаемым (например, один из проектов Основной программы этого года вырос из Лаборатории 2019 года), так и совершенно непредсказуемым — посеянные семена могут прорасти в любом месте», — говорит куратор фестиваля Алексей Платунов.
VII Международный Летний фестиваль искусств «Точка доступа» пройдет в Петербурге с 8 по 26 июля. Подробности можно посмотреть по ссылке.
Все фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.