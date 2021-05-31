В Петербурге пойдет VII Международный фестиваль искусств «Точка доступа». Вот его программа

Свободная программа:

Свободная программа «Точки доступа» — это площадка для разных высказываний о настоящем и будущем перформативного искусства. Из 378 заявок в программу было отобрано 15 проектов, каждый из которых так или иначе отражает не только художественные тенденции, но и различные грани актуальной повестки. В спектаклях Свободной программы поднимаются вопросы экологии и телесности, чувственности и социального устройства. Авторы обращаются к исследованию технологий, работают с личными и общественными травмами

Проекты свободной программы:

«33 сестры» — перформанс, состоящий из монологов девушек о личных проблемах и времени. Куратор — Александр Шумилин, театральная компания «немхат»;

«Центр русской эмиграции» — иммерсивный спектакль, построенный на доведенной до абсурда бюрократии. Постановка театральной компании «Невозвращенцы»;

«Озеро, где ты живешь и вокруг которого ходишь» — аудиоспектакль, посвященный фольклору народов Карелии и Кольского полуострова. Авторы — Алина Шклярская, Даниил Коронкевич;

«Современная природа» — музыкальный медиаспектакль по тексту Дерека Джармена. Режиссер — Элина Куликова;

«Теодицея на минималках» — интерактивный спектакль, исследующий поведение людей в социальных сетях. Режиссер — Полина Колозариди;

«Северное сияние» — спектакль-разговор о природе желания. Режиссеры — Елена Ненашева и Вика Привалова;

«Здравствуй еще раз» — исследование чувственности в цифровом пространстве. Авторы — Мария Пацюк, Евгений Зайцев;

«Мы выйдем с собой погулять в лес» — аудиопрогулка для одного. Автор — Фёдор Елютин, компания Импресарио;

«Sender unknown» — спектакль-конструктор, построенный на взаимодействии зрителей и загадочной посылки. Создатели — группа United Solitude UnLtd;

«Робот Костя» — чеховская «Чайка» в исполнении роботов. Автор — Иван Заславец;

«Стая» — онлайн-игра, проверяющая уровень ксенофобии зрителя в постапокалиптическом мире. Создатели — Анастасия Киреева, Никита Альтман, «Театр Живого Действия»;

Перформативная конференция «Между прокрастинацией и акселерационизмом: актуальные поэтические практики в эпоху прекарного труда» — разговор об актуальной поэзии и современной гуманитарной теории. Автор — Роман Осминкин;

«EMBODIED INTERNET» — перформативное исследование взаимодействия тела и киберпространства. Авторы — Катя Бондарь, Аня Толстухина, Наташа Алексеева;

«(Не)естественное» — перформативная экоопера соучастия. Авторы — Юрий Сорокин, Анна Гилёва, Ню Симакина, Дима Ефремов;

|общее место| — спектакль-playbook для одного зрителя Авторы — Полина Кардымон, Элина Куликова.

«Главное, с чем мы работаем — это не создание какого-то отдельного продукта или линейки продуктов, а создание среды. Просветительская программа позволяет нам погрузить зрителя в контекст, проработать ту или иную тему. Когда вы спрашиваете — что я только что посмотрел?! — ответом является серия лекций. Лаборатория же позволяет нам создать среду совместной интенсивной работы, которая потом приведет к результатам как ожидаемым (например, один из проектов Основной программы этого года вырос из Лаборатории 2019 года), так и совершенно непредсказуемым — посеянные семена могут прорасти в любом месте», — говорит куратор фестиваля Алексей Платунов.

VII Международный Летний фестиваль искусств «Точка доступа» пройдет в Петербурге с 8 по 26 июля. Подробности можно посмотреть по ссылке.

Все фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля.