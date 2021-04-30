На фасадах зданий Москвы и Петербурга изобразили семь смертных грехов. Это стрит-арт в дополненной реальности от арт-группы «Явь»

Ложь

Москва, Арбат, дом 6/2

«Уныние — грех прошлого психофобного общества. В 21 веке его место по праву занял иной грех. Грех, который отнимает у человека выбор. Грех, который труслив и мелочен. Человек может быть греховен во всех грехах, но этот грех это сокроет. Седьмой смертный грех — Ложь».

Как рассказали «Собака.ru» участники арт-группы, именно ради этих работ изначально создавался AR Hunter. Они были придуманы еще полтора года назад. «И так как работы созданы в дополненной реальности AR Hunter, чтобы их уничтожить придется сносить дома», — заявляют художники.

Видеодокументация работ (NFT) и их оригинальные анимации выставлены на Foundation, 30% от вырученных средств будут направлены в Апологию протеста и центр Сестры, остальная часть пойдет на развитие AR Hunter и создание нового стрит-арта.

Напомним, петербургская арт-группа «Явь» разработала приложение AR Hunter, с помощью которого можно увидеть уничтоженный стрит-арт. Благодаря функции дополненной реальности приложение воссоздает утраченные изображения — достаточно навести на место, где они размещались, камеру телефона.