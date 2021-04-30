На фасадах зданий Москвы и Петербурга изобразили семь смертных грехов. Это стрит-арт в дополненной реальности от арт-группы «Явь»

На фасадах зданий Москвы и Петербурга появились семь смертных грехов. Это новый стрит-арт от петербургской арт-группы «Явь», выполненный в дополненной реальности — именно ради этих работ изначально создавался AR Hunter. Публикуем манифест художников.
Гнев
Петербург, Лиговский проспект, 16
«Когда Гнев беспочвенен, когда Гнев направлен охранителями на тех, кого они должны защищать, когда Гнев становится постоянной частью человека и направлен на беззащитных, мирных людей, Гнев становится грехом»
Похоть
Петербург, Подъездной переулок, 6
«Когда публичный человек называет однополые пары похотливыми грешниками и считает секс для удовольствия — грехом, а в частной жизни нарушает эти постулаты, то он грешник в его же собственной системе ценностей. Так Похоть становится грехом»
Жадность
Москва, Никольская улица, 7
«Когда ребенок жалеет последнюю конфету — это не грех. Когда люди, облеченные государственной властью воруют деньги у своего народа, у народа которому должны были служить, Жадность становится грехом»
Гордыня
Москва, Романов переулок, 8
«Когда под тяжестью высокомерной короны на голове человеку становиться тяжело идти, радость за свои достижения превращается в Гордыню. Под тяжестью Гордыни остается лишь пустота, так рождается смертный грех»
Зависть
Москва, Большая Никитская улица, 4
«Чужие богатства и успех могут мотивировать на изменение и развитие. А могут стать источником черной разрушающей Зависти. Единственная цель такого чувства — сделать плохо источнику Зависти, уничтожить его. Зависть в черном — смертный грех»
Чревоугодие
Петербург, Сенная площадь, 5
«Любить вкусно есть — не грех. Жить ради ублажения своего желудка, калеча жизни других людей — грех, имя ему Чревоугодие»
Ложь
Москва, Арбат, дом 6/2
«Уныние — грех прошлого психофобного общества. В 21 веке его место по праву занял иной грех. Грех, который отнимает у человека выбор. Грех, который труслив и мелочен. Человек может быть греховен во всех грехах, но этот грех это сокроет. Седьмой смертный грех — Ложь».
Как рассказали «Собака.ru» участники арт-группы, именно ради этих работ изначально создавался AR Hunter. Они были придуманы еще полтора года назад. «И так как работы созданы в дополненной реальности AR Hunter, чтобы их уничтожить придется сносить дома», — заявляют художники.
Видеодокументация работ (NFT) и их оригинальные анимации выставлены на Foundation, 30% от вырученных средств будут направлены в Апологию протеста и центр Сестры, остальная часть пойдет на развитие AR Hunter и создание нового стрит-арта.
Напомним, петербургская арт-группа «Явь» разработала приложение AR Hunter, с помощью которого можно увидеть уничтоженный стрит-арт. Благодаря функции дополненной реальности приложение воссоздает утраченные изображения — достаточно навести на место, где они размещались, камеру телефона.
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