«Это «любовь» по-бурятски»: анонимный художник Duran раскрыл свою личность

Художника, скрывающегося под псевдонимом Duran, зовут Баир Раднаев. Он родился в 1986 году в селе Заиграево Республики Бурятия. Окончил среднюю школу в Улан-Уде, учился на механико-математическом факультете НГУ, после чего переехал в Петербург.

Пять лет художник проработал клиентским программистом в Mail.ru, а позже создал страницу страницу под ником Duran. «В те времена, детишки, для многих в рунете, в том числе и для меня, было дико странно добровольно регаться в соцсетях под своим именем, поэтому я и выбрал псевдоним», — говорит Duran. После этого художник работал в рекламных агентствах «Сметана», «Восход» и «Грейт».

Имя художника многие люди из рекламной сферы знали и до его деанонимизации, но не раскрывали эту информацию в публичном пространстве — ограничивались «звонками на номер или обращениями по имени в личке». «Прибавьте к этому десятки рекламных договоров, под которыми стояли мои настоящие ФИО, и вы получите гигантскую армию причастных к тайне «самого известного из неизвестных на постсоветском пространстве», как меня окрестили в последнем деаноне», — говорит Duran.