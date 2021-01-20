«Это «любовь» по-бурятски»: анонимный художник Duran раскрыл свою личность

Анонимный художник Duran, живущий в Петербурге, раскрыл свою личность. Собственноручно написать биографию пришлось после принудительной деанонимизации — в начале года в вышел материал «Кто такой Дюран», где назвали имя художника и показали его фотографию. Вот кто он на самом деле. И вовсе не «дюран», а «дуран» — «это «любовь» по-бурятски».
Художника, скрывающегося под псевдонимом Duran, зовут Баир Раднаев. Он родился в 1986 году в селе Заиграево Республики Бурятия. Окончил среднюю школу в Улан-Уде, учился на механико-математическом факультете НГУ, после чего переехал в Петербург.
Пять лет художник проработал клиентским программистом в Mail.ru, а позже создал страницу страницу под ником Duran. «В те времена, детишки, для многих в рунете, в том числе и для меня, было дико странно добровольно регаться в соцсетях под своим именем, поэтому я и выбрал псевдоним», — говорит Duran. После этого художник работал в рекламных агентствах «Сметана», «Восход» и «Грейт».
Имя художника многие люди из рекламной сферы знали и до его деанонимизации, но не раскрывали эту информацию в публичном пространстве — ограничивались «звонками на номер или обращениями по имени в личке». «Прибавьте к этому десятки рекламных договоров, под которыми стояли мои настоящие ФИО, и вы получите гигантскую армию причастных к тайне «самого известного из неизвестных на постсоветском пространстве», как меня окрестили в последнем деаноне», — говорит Duran.
Летом 2020 года один из паролей от аккаунтов Duran утек в Сеть. Пароли сменили, но связка с ними уже была в базе. Таким образом к началу 2021 года «уже полгода ветер гулял по вот такенной дыре в безопасности, и любой живчик мог задеанонить» художника. В начале года так и проихошло — в украинском издании AIN.UA вышел материал «Кто такой Дюран», где, не спрашивая художника, назвали его имя и показали его фотографию.
«Многие задались вопросом — а зачем меня было деанонить? Я тоже не понял. Вроде я не сделал никому зла, да и не питал иллюзий насчет своей «анонимности» все эти годы, поэтому особо не борзел. Если я и сделал для кого-то какое-то дерьмо, то лишь потому, что путь творца полон ловушек и рвов», — рассказывает Duran.
Раскрыв свою личность, Duran надеется на сохранность личного пространства — он просит не подходить к нему на улице. «Во-первых, потому что при мне охотничий нож (я уже говорил, что я бурят?)», — шутит художник. «Деанон произошел не по моей воле, и мне не нравится говорить о Дюране, тем более с незнакомыми людьми. Я привык общаться с аудиторией посредством комиксов, пусть оно так и останется», — резюмирует Duran.
Напомним, ранее Duran выпустил комикс о том, как устраиваются работать смотрителями в Эрмитаж. Попасть на работу мечты не так-то просто: для этого нужно найти место, освободившееся от предыдущего смотрителя. Еще один комикс художника — про депутата-гомофоба, который очень сильно похож на Виталия Милонова. По сюжету, маленький мальчик в очках помогает девочке отбиться от толпы хулиганов, но потом оказывается, что это вовсе не девочка.
Прошлой зимой Duran выпустил злободневный комикс про петербуржца, который сломал ногу из-за плохой уборки снега. У героя, который долго откладывал сериалы, игры и книги, появилась масса свободного времени на развлечения. Duran впервые экранизировал свой комикс с Поперечным и Климкиной в главных ролях. А еще посмотрите скетч, в котором Duran объясняет, почему в Петербурге сразу десять Советских улиц. Все дело в пятнице!
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