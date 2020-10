Растения — новые хедлайнеры в мире современного искусства: как музеи и биеннале меняет осознанное потребление

Часть II Сады — как будущее современного искусства

Новая этика в отношении нечеловеческих агентов, экологический коллапс и философия постгуманизма направила фокус кураторов и художников contemporary art в царство растений.

После карантина театр «Лисео» в Барселоне открылся произведением «Хризантемы» Джакомо Пуччини — музыканты играли для 2292 растений в горшках, которые восседали в красных креслах. Перформанс назывался «Концерт для биоценоза» — то есть для всех существ нашей экосистемы. Возможно, этот концерт — самая точная метафора происходящего после пандемии, однако специалисты небезосновательно раскритиковали мероприятие как раз с точки зрения новой этики. В нем увидели явные антропоцентричные намерения пропиарить театр необычным способом — в релизах указывалось количество растений, а не их названия, — как выражение нашего «видового шовинизма».

В отличие от консервативных оперных театров, мир современного искусства сделал экотематику мейнстримом, например в 2019 году на Венецианской биеннале главный приз «Золотой лев» получил павильон Литвы, где художница Лина Лапелите поставила экологическую оперу-перформанс «Солнце и море (Марина)». На той же биеннале арт-гангстер мира современного искусства Хито Штейерль показала работу This is the Future: сгенерированный искусственным интеллектом цифровой сад будущего, в котором нейросеть спекулятивно превозносила свойства растений. «Предупреждение, — говорил в конце голос нейросети, — входить в будущее очень рискованно». Зрителю сообщалось, что в будущем со стопроцентной вероятностью мы умрем. Несмотря на нашу веру в силу технологий и способность искусственного интеллекта предсказывать будущее, нас может уничтожить сила нечеловеческого характера. И исчезнем мы, по иронии судьбы, благодаря неспособности признать сложность и непредсказуемость поведения «природы».