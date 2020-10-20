Растения — новые хедлайнеры в мире современного искусства: как музеи и биеннале меняет осознанное потребление

Часть I Растения не те, кем кажутся

Считать человека центром мироздания, подчиняющим остальные виды, — so last season уже лет 40. Проблемы глобального потепления, переработки мусора, истощения почв и загрязнения океанов дали научной и философской мысли новый вектор: чтобы выжить, нам надо быть чуткими к экосистемам, с которыми мы делим планету.

Грядущий экологический коллапс породил новое научное направление — «нейробиология растений». В своей книге «Тайные знания растений» биолог Дэниел Чамовиц описывает, как деревья посылают сигналы, предупреждающие «собратьев» о приближении роев насекомых, и взаимодействуют друг с другом через ароматические вещества. Когда растение находится в состоянии стресса, оно поглощает из почвы больше минералов. Комнатная монстера чувствует наши прикосновения, а иногда «зеленые друзья» прекращают расти, реагируя на тактильные раздражители — «человеческого» в них куда больше, чем мы думали. Более того: исследователь Моника Гальяно утверждает, что растения способны запоминать прошлые события и применять полученные знания. А нейробиолог Стефано Манкузо пишет в книге «Революция растений. Новый взгляд на интеллект и ­поведение растений», что известные науке генетические и биохимические механизмы такое сложное поведение не объясняют, а значит, у растений есть система обработки информации, похожая на мозг. Несмотря на всю антропоцентричность нашей культуры, надо признать — именно растения составляют 99 % всей биомассы Земли, а если они исчезнут, человечество перестанет дышать и никакие биотехнологии нам не помогут.