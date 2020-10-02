Российские арт-ярмарки осени: светская Cosmoscow c Собчак и Блёданс vs серьезная viennacontemporary

«К нам на стенд заходила Эвелина Блёданс, которая оказалась, к моему удивлению, коллекционером, и заставила испытать пассивный стыд из-за моей некомпетентности относительно данного факта. После мы разговаривали о моих работах из серии “Буферная зона” часа полтора, и она меня заворожила своей крутой чистой энергией», — признается художница Лиза Бобкова. Еще пару лет назад факт того, что Андрей Малахов — коллекционер современного искусства повергал в недоумение, но сейчас покупать contemporary — обязательный атрибут уважающего себя публичного человека. Да и не публичного — благодаря facebook-группе «Шар и крест», где во время локдауна по бросовой цене отдавали, например, Айдан Салахову, коллекционировать начали массово. Идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина, а по совместительству — владелица крупнейшего собрания работ Ольги Тобрелутс рассказывает: «В первый день, когда собираются только коллекционеры, я встретила всех своих московских и петербургских друзей. Забавно, что первые полтора часа на ярмарке я просто не могла пройти дальше нескольких стендов, потому что постоянно встречался кто-то знакомый — это, конечно, больше день для общения, нежели день для просмотра самого искусства».

Самым красивым стендом Мария Грудина патриотично назвала стенд галереи Anna Nova. Свой ассортимент на Cosmoscow галерея дифференцировала: тиражные работы Маши Агуреевой — от 5 400 до 26 000 рублей— практически раскупили, остроумные, но недешевые работы Джонатана Монагана о пост-апокалипсисе и обществе потребления — проданы частично, по установке инсталляции художника Aljoscha ведутся переговоры с общественным пространством, название которого держится в секрете. Два года назад его невесомую работу из серии «Панспермия» вы могли видеть в лобби отеля «Астория» — единственный городской арт-критик Павел Герасименко нетолерантно назвал ее «розовым будуаром с мещанскими оборочками». А меж тем персональная выставка Aljoscha совсем недавно проходила в нью-йоркском Соборе Иоанна Богослова – под куполом собора разместилась его масштабная инсталляция из акрилового стекла.