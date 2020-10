Российские арт-ярмарки осени: светская Cosmoscow c Собчак и Блёданс vs серьезная viennacontemporary

В Петербурге «большие буржуазные» ярмарки не приживаются — в отличие от многочисленных независимых — от «Пятой седьмой» группы «Север 7» до SAM fair, которой, впрочем, в этому году не будет (зато будет ярмарка в новом кластере «Третье место»). Зато приживаются на московской и венской ярмарках петербургские галереи, даже обходят столичные по финансовым показателям — речь о празднующей в этом году 20-летие Marina Gisich gallery. Результаты-2020 короткой строкой: три огромных холста Керима Рагимова ушли в первый день, как и ⅔ серии Петра Швецова, новые коллекционеры, неофициальное первое место по количеству проданных работ, презентация книги о дружественных собирателях To be with art. «Я был не прав в прошлом году, прогнозируя невозможность продаж работ Петра Швецова в Москве. Ибо магия Марины Гисич самая сильная, поэтому, наконец-то, настал звёздный час питерского суперхудожника Петра Швецова — его серия про женщин в шкурах в стиле фильма “С широко закрытыми глазами” и серия «белье» пользовались таким спросом, словно это классическое ню в утренних тонах, продающееся профессорами питерской Академии художеств китайским коллекционерам», — резюмирует Сергей Лимонов. Правда, мрачная тематика стенда — живопись с обездвиженными женщинами и объекты в виде стеклянных веревок — вызвали у некоторых московских арт-журналистов нездоровую реакцию: спасибо медиа-повестке и мему про «расчленинград».