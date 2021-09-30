Геннадий Мок,

основатель мастерской

по производству мебели

@mr.mok_mebel



основатель мастерскойпо производству мебели

Поворотный момент



По специальности я – инженер. После окончания Южно-Уральского государственного университета три года работал инженером-конструктором на заводе «Станкомаш» в бюро по проектированию противоминного вооружения. Ушел с завода из-за низкой зарплаты, да и личной свободы не хватало. Наша семья переехала в Россию из Казахстана, там у отца много лет была своя столярная мастерская. Я по началу уговаривал его и здесь открыть столярное производство, а потом решил сам заняться созидательным делом. Мы открыли с ним новую мастерскую уже тут, в России.

Я когда чего-то сильно хочу, в моей жизни начинают появляться люди и возможности. Однажды зашел на сайт завода, а там распродают деревообрабатывающее оборудование. Взял в банке кредит и купил двенадцать станков. После этого случайно познакомился с руководителем Челябинского отделения проекта «Бизнес молодость» Сергеем Чернаковым, тот позвал меня на курс «Цех» для начинающих предпринимателей. Так у меня появилось новое окружение, которое сильно на меня повлияло. Мне было 25 лет и я зарабатывал 30 000 в месяц, а ребята из IT – по сто. Меня это сильно вдохновило. Во время прохождения тренинга ушел с работы. Взял еще кредит, и мы построили свой цех в Варне. Я даже не думал, что у меня не получится. Сжег все мосты и начал делать.

Поначалу вместо окон был полиэтилен, а отапливалась мануфактура печкой на дровах, да и инструментов толком не было. Сейчас поток заказ такой, что отец с сыном планируют расширяться.

Сделано с любовью



Мы вначале брались за все заказы. Но сейчас в основном изготавливаем столы, а в этом году открыли новое направление – деревянные лестницы. Мы работаем только с ценными породами: дуб, бук, ясень, карагач, орех, груша. Люблю свою работу, могу дерево различить по запаху с закрытыми глазами – это такая профессиональная деформация. Каждая древесина имеет свои уникальные свойства, характер, фактуру. Предметы интерьера, изготовленные в промышленных объемах, и в столярной мастерской, отличаются тем, что в первом случае зачастую невозможно кропотливо проработать изделие. Я все делаю своими руками и с душой, ответственно подхожу к каждой мелочи на этапах производства, делаю так, как делал бы для себя. Я тщательно подхожу к выбору комплектующих и фурнитуры для нашей мебели, сотрудничаю только с проверенными поставщиками, например с Blum, чтобы не сидеть и не ждать возможных рекламаций если бы мы работали например с какими-нибудь дешевыми аналогами. Столы нашего производства мы покрываем маслами с восками в составе которых только натуральные компоненты. Потому что, если дерево покрыть лаком, оно не сохранит свой запах и создаст другие, не такие приятные тактильные ощущения.

Чем еще хороша деревянная мебель – ее почти всегда можно отреставрировать и обновить свежими деталями. Мы также занимаемся этим направлением и дарим старым вещам новую жизнь.







Основная доля заказов мастерской ― от известных крупных компаний области, которые ценят качественные материалы, самобытность изделий и их исполнение. Частные заказчики приходят в Mr. Mok по рекомендации постоянных клиентов, и как правило пополняют их ряды.

Хиты продаж



Горжусь каждой своей работой. Когда-то у нас не было опыта по созданию столов-рек, столов из слэбов. Теперь это одни из самых популярных изделий в нашей мастерской. Мы изучали технологию производства на профессиональных каналах в YouTube, что-то пришло только с опытом – «через руки», и сейчас из нашей мастерской выходит очень качественный продукт, который будет служить десятилетиями.

Каждый слэб имеет свою уникальную текстуру и рисунок, поэтому двух одинаковых в природе не бывает. Столы-реки визуально напоминают горное ущелье, в ложбине которого протекает горная речка, из-за эффектной вставки из стекла либо заливки из эпоксидной смолы в центре столешницы. Мы сейчас делаем первый стол рекордной длиной в три метра. Я тоже хочу себе такой, потому что у меня много друзей, но все никак не возьмусь - типичная история сапожника без сапог. Припасена у меня в закромах красивая доска из грецкого ореха. Это плотная тяжелая древесина, поэтому ее трудно пилить, фрезеровать, шлифовать и обрабатывать. Такие столы притягивают к себе внимание, вызывают особенные эмоции и эстетическое наслаждение, которые может дать только мебель ручной работы.







Дерево требовательный материал, ему и любовь мастера нужна, и сноровка, и опыт. Все это у отца и сына Мок есть. А еще они получают невероятное удовольствие от самого процесса создания чего-то стоящего, на века. Потому и ценник держат не заоблачный, и идеи заказчиков готовы обсудить любые, даже необычные и сложные в реализации.