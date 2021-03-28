Ах Астахова, 24 апреля в Екатеринбурге

Ах Астахова - один из самых читаемых современных русских авторов, и та из немногих артистов, что пересматривает привычное исполнение собственных стихов, собирая полные залы по всей России и заграницей. Она до сих пор остается единственным современником, который прочитал свои стихи в сопровождении оркестра. Ирина давала большие концерты в Париже, Берлине, Риге, Праге, Таллине, Милане, Барселоне и Тбилиси, а также сама срежиссировала моноспектакль, в прошлом году объехавший более 80 городов России и некоторые города зарубежья. В новой постановке будет также звучать музыка талантливого композитора Миши Мищенко, а за театральное действие на этот раз отвечает драматург Андрей Гончаров.

Новое представление Ах Астаховой - это выход за рамки привычного формата презентации стихов "человек и микрофон". Зритель буквально окажется внутри текста, смысла, сути лирики Астаховой. Читая свои тонкие трогательные произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание своих текстов. Постановка "Без грима" - это откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости и принятии себя.

Настоящий инноватор в поэзии, лауреат нескольких престижный премий, Ирина Астахова окажется первой и пока единственной современной поэтэссой, которая выступит в собственной театральной постановке не только в роли автора, но и в роли актрисы.



