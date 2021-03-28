Дуэт Михаил Кукота и Игорь Чехов в Екатеринбурге

Дуэт «Кукота & Чехов» - один из самых эксцентричных тандемов современной отечественной комедии. Михаил и Игорь играют в спектаклях («Весь Шекспир», мим-шоу «Тиха» и др.), выступают на крупных фестивалях (Фриндж в Эдинбурге, VK Fest, StandUp Фестиваль в Санкт-Петербурге и др.), участвуют в популярных телепроектах («Comedy Баттл», «Смех без правил», «Убойная лига», «Не спать»), снимают шоу на YouTube и даже читают рэп…Дуэт «Кукота & Чехов» - один из самых эксцентричных тандемов современной отечественной комедии. Михаил и Игорь играют в спектаклях («Весь Шекспир», мим-шоу «Тиха» и др.), выступают на крупных фестивалях (Фриндж в Эдинбурге, VK Fest, StandUp Фестиваль в Санкт-Петербурге и др.), участвуют в популярных телепроектах («Comedy Баттл», «Смех без правил», «Убойная лига», «Не спать»), снимают шоу на YouTube и даже читают рэп…