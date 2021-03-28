Дуэт Михаил Кукота и Игорь Чехов в Екатеринбурге

Дуэт «Кукота & Чехов» - один из самых эксцентричных тандемов современной отечественной комедии. Михаил и Игорь играют в спектаклях («Весь Шекспир», мим-шоу «Тиха» и др.), выступают на крупных фестивалях (Фриндж в Эдинбурге, VK Fest, StandUp Фестиваль в Санкт-Петербурге и др.), участвуют в популярных телепроектах («Comedy Баттл», «Смех без правил», «Убойная лига», «Не спать»), снимают шоу на YouTube и даже читают рэп…Дуэт «Кукота & Чехов» - один из самых эксцентричных тандемов современной отечественной комедии. Михаил и Игорь играют в спектаклях («Весь Шекспир», мим-шоу «Тиха» и др.), выступают на крупных фестивалях (Фриндж в Эдинбурге, VK Fest, StandUp Фестиваль в Санкт-Петербурге и др.), участвуют в популярных телепроектах («Comedy Баттл», «Смех без правил», «Убойная лига», «Не спать»), снимают шоу на YouTube и даже читают рэп…
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фото из архива Михаила Кукоты и Игоря Чехова
Главная фишка дуэта – выражать искусство без слов. Пластические этюды, пантомима, клоунада, миниатюры, построенные на нестандартных звуках, имитациях и гримасах – это все то, в чем комедианты – настоящие энтузиасты и мастера. Концерт- импровизация в исполнении Кукоты и Чехова – это часовой концерт, состоящий из лучших комедийный номеров и юмористических зарисовок, которые будут рождаться на глазах зрителей и при их непосредственном участии.
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