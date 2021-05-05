Начала работу «горячая линия» проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге – 2021

Оргкомитет «Ночи музеев в Екатеринбурге» совместно с телекоммуникационной компанией «Мотив» запускают «горячую линию» для ответов на вопросы посетителей. «Линия» работает ежедневно, с 10:00 до 22:00, до завершения Основной программы проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге» – в 02:00 16 мая.

Номер «горячей линии»: 8-800-240-0002. Звонок по России бесплатный.

Консультации по телефону в рамках проекта уже стали традицией, поэтому можно условно выделить вопросы, на которые команда «Ночи музеев в Екатеринбурге» отвечает особенно часто.

Где найти информацию о том, что будет происходить на площадках проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге»?

Все программы участников проекта представлены в специальном разделе на сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф. Также информация об этом будет представлена в бесплатных буклетах, которые можно будет получить в Информационном центре (ул. Вайнера, 11, «Эрмитаж-Урал») 14 и 15 мая.

Есть ли в этом году бесплатные площадки?

Да, в этом году вновь посетителям будут предложены бесплатные площадки, на этот раз их больше 40. В разделе «Программы» на сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф есть специальный фильтр, который поможет увидеть именно их. Кроме того, с помощью фильтра можно выбрать площадки, участвующие в дневной, основной программах, и площадки, на которые распространяется «единый билет».

Будет ли в этом году «единый билет» и где его приобрести?

«Единый билет», с помощью которого можно побывать на 5 площадках из специального списка, в этом году будет. Его стоимость не изменилась и составляет 300 рублей. «Единый билет» можно приобрести с 5 мая в Музее истории Екатеринбурга, фотографическом музее «Дом Метенкова», Водонапорной башне на Плотинке, Екатеринбургском музейном центре народного творчества «Гамаюн», Объединенном музее писателей Урала, Президентском центре Б. Н. Ельцина, НЕМУЗЕЕ мусора, Центре фотографии «Март» и Информационном центре «Ночи музеев». Все подробности представлены на сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф в разделе «Единый билет».

Могут ли дети посетить «Ночь музеев» бесплатно?

Ежегодно в рамках проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге» проходит специальная дневная программа, в рамках которой дети до 18 лет посещают музеи бесплатно. Детская программа стартует в 11:00 и продолжится до 18:00 15 мая. Список участников детской программы можно найти в разделе «Программы» на сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф (выбрать фильтр «Дневная».

Будет ли в «Ночь музеев» дольше работать общественный транспорт?

По традиции, для удобства горожан комитет по транспорту Администрации города Екатеринбурга 15 мая продлевает время работы общественного транспорта. Скопление транспорта будет обеспечено в 00:45 16 мая на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта, чтобы помочь посетителям музеев добраться до удаленных от центра районов города.

Дневная детская программа: 15 мая с 11:00 до 18:00

Основная программа: 15 мая с 19:00 до 02:00 16 мая

Работа Информационного центра: с 11:00 14 мая до конца проекта