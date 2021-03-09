Обеими руками за новые лица

Создатели бренда Полина Фролова и Евгения Сорокина осознанно ввели термин «фейс-практика», подчеркивая, что это больше, чем просто массаж лица. Процедуры, которые предлагает их федеральная сеть студий FaceRoom, стали действенной альтернативой инъекционной косметологии и пластической хирургии. Но то, что ново для нас, имеет давних поклонниц в мире: фейс-практики, а не фейстюн выбирают Сальма Хайек, Натали Портман и Моника Белуччи.

Каждая фейс-практика включает в себя проработку всех мышц лица и шейно-воротниковой зоны. Программа сочетает элементы миофасциального, буккального, скульптурирующого массажей лица, а также дополнена массажем камнями Гуаша.

Поход в студию легко вписывается в насыщенный городской ритм: практика занимает около часа в неделю и по стоимости сопоставима с ценой ужина в ресторане. При этом визуальные изменения видны уже после первого сеанса. А после прохождения курса из 7-10 процедур можно добиться четкого овала лица, выраженных скул, разгладить мелкие морщины и убрать второй подбородок.