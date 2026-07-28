Собака.ru — в ТОП-10 самых цитируемых журналов по итогу июня 2026!

В рейтинге «Медиалогии» «СМИ в соцмедиа» за шестой месяц 2026 года мы расположились на 8-й строчке по цитируемости в СМИ и на 6-й — по упоминаниям в соцмедиа.

Важно! В данном рейтинге всего три петербургских издания: помимо Собака.ru, это «Фонтанка» и телеканал 78.

Спасибо, что читаете (и цитируете!) нас!