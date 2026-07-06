Рекорд! Собака.ru занимает 3-е место по упоминаниям в соцмедиа по итогу мая-2026

Методика составления рейтингов

1. В медиарейтинги вошли федеральные российские СМИ, а также российские интернет-СМИ, которые освещают федеральные и региональные события.

2. При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ (IT, авиа, авто, медицина, недвижимость, спорт, строительство, телеком, ТЭК, финансы и другие).

3. Период исследования: май 2026 года.

4. Рейтинг цитируемости в СМИ:

4.1. Основа для построения рейтингов – Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".

4.2. Рейтинги построены по российским СМИ на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 110 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

4.3. Из рейтинга интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ.

4.4. При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Специалистами "Медиалогии" разработан математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ. Цитаты между СМИ, уровень взаимного цитирования у которых превысил порог аномальности, исключаются из общего результата данных СМИ.

5. Рейтинг цитируемости в соцмедиа:

5.1. Рейтинг построен по вовлеченности сообщений СМИ в соцмедиа - VK, Telegram, ОК, МАКС, Дзэн и X (ex. Twitter). Учитываются лайки, репосты и комментарии пользователей к постам, где размещены ссылки на сообщения СМИ. Во избежание самоцитирования ссылки в собственных аккаунтах СМИ не учитываются.

5.2. В рейтинг интернет-ресурсов по цитируемости в соцмедиа не попадают сайты печатных изданий, телеканалов и радиостанций. Они представлены в соответствующих категориях.