Итак, победили блины со сгущенкой! Итоги опроса «Собака.ru» в Viber

«Собака.ru» подводит итоги опроса, приуроченного к масленичной неделе. Из всех вариантов — от сливочного масла до черной икры — читатели нашего авторского канала в мессенджере Viber предпочли блины со сгущеным молоком. Участие в опросе приняли почти 1,4 тысячи человек, а в обсуждении — 1,5 тысячи. Спасибо!

Напомним, вместе с запуском нашего авторского канала в мессенджере Viber «Собака.ru» разработала собственный стикерпак на все случаи жизни. Теперь вы можете поддерживать диалог, используя изображения с маскотом издания — любимой красной собакой, которая умеет смеяться, грустить, флиртовать и даже — сорить деньгами! Прямо как Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит»!

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