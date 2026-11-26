Ученые изучили внутренности восьми видов рыб, собранных в четырех локациях северной части Ладоги, и в желудочно-кишечном тракте семи из них обнаружили частицы пластика. Среди рыб, которых исследовали специалисты, были окунь, судак, корюшка, лещ и густера.

Лидерами по количеству микропластика в ЖКТ стали хищные рыбы, а именно окуни. Следом за ними — судаки. Исследователи связывают это с рационом этих видов: оба питаются другими рыбами. Не зафиксировали мелкий пластик только у леща: концентрация частиц оказалась примерно такой же, как в контрольных образцах воды, в которых не было рыбы. Пластик ПЭТ, из которого производят бутылки и полиэстеровую ткань, ученые подтвердили только в корюшке и густере.

Частицы пластика во всех случаях представляли собой волокна, напоминающие нитки: примерно половина из них не достигала миллиметра в длину. Почти каждая вторая частица, а конкретно 48%, была черной, еще 36% — синей. Химический состав большей части микропластика пока определить смогли, так как он мог измениться при переваривании.

Микропластик — это любой тип пластикового фрагмента полимера размером меньше 5 мм. Несмотря на то, что микропластик начали активно изучать в конце прошлого столетия, ученые и экоактивисты уже серьезно обеспокоены его негативным влиянием на людей и животных. При этом однозначного ответа, токсичен он или нет, современная наука пока дать не смогла. Что еще известно о микропластике, читайте в материале Собака.ru.