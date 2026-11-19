Цветение сразу нескольких видов растений заметили в городском саду Колпино, соцветия спиреи обнаружили в сквере Юрия Кнорозова, а в Заневском парке повторно зацвел гравилат. Свежие цветы также выпустили вейгела и калина в парке Победы. Растения переживают второе лето и в Ленобласти: недавно сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» обнаружили на одном из островов Ладожского озера ноябрьские помидоры. Находку специалисты назвали еще одним «свидетельством изменений климата».

В Комблага объясняют, что осенние температуры в этом году оказались выше климатической нормы. Из-за этого привычные биологические ритмы растений нарушились: теплые дни «обманули» некоторые кустарники, и те решили проснуться раньше времени. Впрочем, по прогнозам, потепление долго не продлится — на следующей неделе в город придет зимняя погода.