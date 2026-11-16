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Ноябрьские помидоры обнаружили на одном из островов Ладожского озера

О помидорах, которые растут между камней на одном из островов Ладожского озера, рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы». Снимками находки зооволонтеры поделились накануне в своих соцсетях.

Фото: «Фонд друзей балтийской нерпы»
Фото: «Фонд друзей балтийской нерпы»

«Многие свидетельства изменений климата находим мы во время нашей работы. Да и вся наша деятельность — это попытка немного уменьшить вред от этих изменений. Но вот такие свидетельства уже ни в какие, как говорится, ворота. Полюбуйтесь-ка на эти ноябрьские помидоры, которые мы случайно нашли на одном из ладожских островков», — пишут в «Фонде друзей балтийской нерпы».

Ранее в Комблага рассказали о кусте бузины черной, который зацвел в начале ноября в парке Авиаторов в Петербурге. Обычно растения этого сорта распускаются в мае-июне. А в Сестрорецке распустилась сирень, которая тоже, как правило, цветет весной, сообщила «Фонтанка».

Сейчас «Фонд друзей балтийской нерпы» продолжает подготовку к строительству зимних домиков для новорожденных ладожских нерп. Специалисты надеются, что сооружения решат проблему, которую принесло глобальное потепление: нерпам стало не хватать снега и льда, чтобы прятать детенышей, — те все чаще оказываются без необходимого укрытия.

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