Ноябрьские помидоры обнаружили на одном из островов Ладожского озера

«Многие свидетельства изменений климата находим мы во время нашей работы. Да и вся наша деятельность — это попытка немного уменьшить вред от этих изменений. Но вот такие свидетельства уже ни в какие, как говорится, ворота. Полюбуйтесь-ка на эти ноябрьские помидоры, которые мы случайно нашли на одном из ладожских островков», — пишут в «Фонде друзей балтийской нерпы».

Ранее в Комблага рассказали о кусте бузины черной, который зацвел в начале ноября в парке Авиаторов в Петербурге. Обычно растения этого сорта распускаются в мае-июне. А в Сестрорецке распустилась сирень, которая тоже, как правило, цветет весной, сообщила «Фонтанка».

Сейчас «Фонд друзей балтийской нерпы» продолжает подготовку к строительству зимних домиков для новорожденных ладожских нерп. Специалисты надеются, что сооружения решат проблему, которую принесло глобальное потепление: нерпам стало не хватать снега и льда, чтобы прятать детенышей, — те все чаще оказываются без необходимого укрытия.