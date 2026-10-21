«Ленин — гриб» и лесные рейды: сбор краснокнижных грибов в Петербурге хотят запретить депутаты Заксобрания

Если закон примут, собирать, заготавливать и продавать грибы, занесенные в Красную книгу, будет нельзя. Исключение сделают для научных целей и случаев, связанных с сохранением видов. Такая же норма уже действует на федеральном уровне с 1 сентября 2026 года.

Обсуждение законопроекта быстро вышло за рамки формулировок в документе. Депутат Марина Шишкина предложила активнее рассказывать горожанам о краснокнижных видах. В ответ в Комитете по природопользованию рассказали о серии открытых просветительских встреч для горожан. На них в том числе будут рассказывать о разрешенных для сбора видах грибов. Первая пройдет в четверг, 22 октября — в роли лектора выступит биолог Павел Глазков.

Не обошлось и без практического вопроса: как будут ловить тех, кто все-таки решит набить корзину редкими грибами? В Комитете по природопользованию пояснили, что специально охотиться на любителей грибов никто не собирается. Однако в заповедных территориях и лесах работают инспекторы, которые во время рейдов могут проверять соблюдение правил сбора. Полицию также привлекают к таким мероприятиям — в частности, на точках продажи грибов.

К дискуссии подключились и депутаты-грибники. Константин Чебыкин, отметив, что год выдался неурожайным, задал коллегам вопрос: пытаются ли власти делать что-то для увеличения популяции грибов? Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко ответил ему, что сам регулярно высаживает остатки белых грибов у себя на даче.

Разговор о грибах ушел от законотворчества в сторону сюрреализма, дал понять коллегам спикер городского парламента Александр Бельский. Он вспомнил знаменитый телевизионный сюжет Сергея Курехина «Ленин — гриб» и признался: «Чуть-чуть показалось, что я сейчас на этой передаче».

В Красную книгу России входят 42 вида грибов. Собирать их нельзя, поскольку эти виды находятся под угрозой исчезновения. Исключение делают для ученых, музеев и специалистов, которые занимаются искусственным разведением редких грибов, чтобы затем вернуть их в природу. С 1 сентября 2027 года получить разрешение на сбор таких грибов можно будет через «Госуслуги». В Красную книгу Петербурга сейчас включены 70 видов грибов.