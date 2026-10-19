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Экология

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За тюленем Крошиком больше не смогут следить зооволонтеры, а многие исследования диких животных рискуют встать на паузу

С 1 ноября французская компания Argos, чья спутниковая система позволяет следить за миграцией диких зверей, прекращает обслуживать абонентов в России. Из-за этого в «Фонде друзей балтийской нерпы» говорят, что больше не смогут отслеживать перемещения Крошика, который недавно отправился в дикую природу после 10 лет жизни с людьми. Перед этим к шерсти нерпы прикрепили специальный GPS-трекер.

За местоположением тюленя следят с помощью датчика, который прикреплен к шерсти животного
Фото предоставлено Фондом друзей балтийской нерпы

За местоположением тюленя следят с помощью датчика, который прикреплен к шерсти животного

Как отмечают в фонде, Argos единственная в мире, чье спутниковое оборудование поддерживает телеметрию на должном уровне, и ее уход с российского рынка поставит на паузу изучение маршрутов и поведения других диких животных. Кроме того, российские ученые могут потерять данные, нужные для долгосрочных исследований и природоохранных программ, пишут «Ведомости».

Сейчас альтернативу Argos пытаются создать фонд «Озеро Байкал» и Агентство стратегических инициатив. Компания Yandex Cloud заявила, что готова бесплатно поддержать проект и помочь ему с обработкой данных и прогнозированием перемещений животных.

Тюлень по имени Крошик, который попал к волонтерам в 2016 году и «необычайно сильно» к ним привязался, отправился в открытую Ладогу в начале сентября. За последние 10 лет Крошик стал не только амбассадором «Фонда друзей балтийской нерпы», но и звездой интернета. В соцсетях ему посвящают фан-арты, а ролик, на котором тюленя отправляют в свободное плавание, но тот все равно возвращается к людям, собирает миллионы просмотров.

Нерпенок Крошик ушел на свободу! Как он теперь живет? Даст ли потомство?

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