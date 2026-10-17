В Петербурге впервые разработали единую программу по обращению с отходами

Одна из главных целей программы — к 2030 году обеспечить обработку 100% ТКО. При этом на полигоны должно отправляться не более половины отходов, а не менее 25% планируется вовлекать в хозяйственный оборот. Для сравнения, в 2025 году захоранивалось 86,3% ТКО, а обрабатывалось 82%.

Для этого в городе планируют создать новые мощности. К 2030 году они должны позволять обрабатывать до 1,95 млн тонн ТКО в год и утилизировать более 1 млн тонн. Среди отдельных направлений — переработка пластиковых бутылок и электронных отходов.

«Ко всем новым производствам будут предъявляться высокие требования по экологичности, а располагаться они будут вдали от жилой застройки», — заявили в Смольном.

Как ранее писал «Деловой Петербург», на программу в 2026–2030 годах планируют направить 14,8 млрд рублей. Из них 12,8 млрд — средства городского бюджета, еще 2 млрд рублей должны поступить из внебюджетных источников.

Самая крупная статья расходов — 9,6 млрд рублей, которые направят на компенсацию выпадающих доходов регионального оператора из-за льготных тарифов. Еще 1,06 млрд рублей предусмотрено на ликвидацию несанкционированных свалок, 403 млн — на устранение накопленного вреда окружающей среде, 388 млн — на экологическое просвещение и 36 млн — непосредственно на организацию обращения с ТКО.