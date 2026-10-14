Новый заказник появился под Петербургом

Заказник находится во Всеволожском районе и вплотную примыкает к границам Петербурга, Всеволожска и Кудрово. Его территория состоит из восьми участков. Один из самых ценных — старовозрастной елово-мелколиственный лес в долине реки Лубьи. Здесь растут ели высотой до 35 метров, а диаметр некоторых стволов у основания превышает метр.

В новой охраняемой территории обитают 64 вида птиц, 14 видов млекопитающих, четыре вида земноводных и три вида пресмыкающихся.