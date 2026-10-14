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Экология

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Новый заказник появился под Петербургом

Комплексный заказник «Ржевский лесопарк и Ковалевский лес» создали в Ленобласти. После его появления в регионе насчитывается 54 особо охраняемые природные территории, отметили в областной администрации.

пресс-служба Администрации Ленобласти

Заказник находится во Всеволожском районе и вплотную примыкает к границам Петербурга, Всеволожска и Кудрово. Его территория состоит из восьми участков. Один из самых ценных — старовозрастной елово-мелколиственный лес в долине реки Лубьи. Здесь растут ели высотой до 35 метров, а диаметр некоторых стволов у основания превышает метр.

В новой охраняемой территории обитают 64 вида птиц, 14 видов млекопитающих, четыре вида земноводных и три вида пресмыкающихся.

пресс-служба Администрации Ленобласти

Создание заказника поможет сохранить местные экосистемы и природные связи территории, которой пользуются жители региона и Петербурга, говорят областные власти.

В конце июля в администрации Ленобласти рассказали, что в регионе создадут шесть новых особо охраняемых природных территорий. В этот список вошли «Каньон реки Сума», «Гатчинские ключевые болота и известняки», «Низинное болото к западу от деревни Березняк», «Ольховка», «Водопад Падунец» и «Ландышевка». На прошлой неделе стало известно о планах петербургских властей сделать заказник в Курортном районе.

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