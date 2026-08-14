22 петербургских пляжа не прошли санитарную проверку. Что не так с водой, насколько это опасно и можно ли зайти хотя бы по колено?

Что скрывается за формулировкой «не соответствует нормативам»?

Для воды нет одного теста, после которого ставят штамп «норм» или «стрем». В рамках петербургского мониторинга специалисты смотрят на:

химический состав

микробное загрязнение

признаки паразитов

Поэтому фраза «вода не соответствует нормативам» сама по себе еще не объясняет, что именно пошло не так.

С Петербургом сейчас как раз такая ситуация. В мониторинге от 6 августа Роспотребнадзор сообщает только общий результат: вода у всех 22 проверенных пляжей не прошла нормативы. А какой именно показатель подвел каждый водоем, не уточняет. Поэтому говорить, что «во всех наших озерах нашли кишечную палочку» или один и тот же возбудитель, нельзя.