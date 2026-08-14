22 петербургских пляжа не прошли санитарную проверку. Что не так с водой, насколько это опасно и можно ли зайти хотя бы по колено?

К началу августа купальный сезон в Петербурге дал сбой: специалисты взяли 230 проб в девяти городских акваториях, где расположены 22 пляжа, — и ни у одного из них показатели не уложились в гигиенические нормативы. Получается, позагорать у берега можно, а вот водой остается только любоваться? Что может испортить результат анализа, можно ли заметить проблему без лаборатории и есть ли смысл ограничиться мелководьем или коротким заходом? Разбираемся, как читать санитарный мониторинг и что делать до и после купания, чтобы не гадать на прозрачности озера.
Что скрывается за формулировкой «не соответствует нормативам»?
Для воды нет одного теста, после которого ставят штамп «норм» или «стрем». В рамках петербургского мониторинга специалисты смотрят на:
- химический состав
- микробное загрязнение
- признаки паразитов
Поэтому фраза «вода не соответствует нормативам» сама по себе еще не объясняет, что именно пошло не так.
С Петербургом сейчас как раз такая ситуация. В мониторинге от 6 августа Роспотребнадзор сообщает только общий результат: вода у всех 22 проверенных пляжей не прошла нормативы. А какой именно показатель подвел каждый водоем, не уточняет. Поэтому говорить, что «во всех наших озерах нашли кишечную палочку» или один и тот же возбудитель, нельзя.
Если вода выглядит нормально, то всё ок?
Иногда водоем сам подсказывает, что купание лучше пропустить.
Насторожиться нужно, если:
- вода необычно мутная или изменила цвет
- появился неприятный запах
- на поверхности видны пена или маслянистая пленка
- поблизости массово гибнут рыбы или птицы
Но работает это только в одну сторону. Если вокруг тихо, чисто, ничем не пахнет и вполне тянет на открытку — еще не значит, что все в порядке: микроорганизмы, которые ищут (и находят!) проверяющие, глазами не увидишь.
К тому же сегодняшний хороший результат не дает озеру сертификат чистоты до конца сезона. Состояние водоема может довольно быстро измениться. На него влияют:
- Сильные дожди — они смывают с улиц и почвы грязь, которая затем оказывается у берега.
- Цветение и застой — в таких условиях активно размножаются водоросли и цианобактерии, среди которых есть токсичные виды.
- Сточные воды — после обработки их можно отводить в водоемы, но при протечке или аварии туда может попасть содержимое канализации.
- Большое количество отдыхающих — вместе с людьми в воду попадают пот, косметика и микроорганизмы.
Поэтому результаты проверки могут довольно быстро устареть. Наглядный петербургский пример: 30 июля требованиям еще соответствовала вода у Ольгинского водоема и 1-го Суздальского озера, а уже 6 августа таких акваторий не осталось. Так что перед заплывом надежнее открыть свежий мониторинг Роспотребнадзора, чем ориентироваться на старые данные или внешнее благополучие.
Да я только ножки помочу. Можно?
Если пляж не прошел санитарные нормативы, лучше остаться на берегу. К тому же мелководье не всегда безопаснее глубины. Например, у самой кромки чаще встречаются церкарии — микроскопические личинки паразитов, которые особенно любят жить в теплой заросшей воде. Они могут проникать в поверхностные слои кожи и вызвать «зуд купальщика» (церкариоз), — красную чешущуюся сыпь.
Если все-таки решили купаться, хотя бы уберите лишние риски:
- Оставьте контактные линзы на берегу — под ними могут задержаться микробы и вызвать инфекцию. Один из редких, но серьезных вариантов — акантамебный кератит, то есть воспаление роговицы.
- Не «пейте» во время заплыва — Роспотребнадзор предупреждает: в случайном глотке, например, озерной воды могут находиться потенциально опасные бактерии.
- Дождитесь, пока заживут ранки и ссадины — через поврежденную кожу некоторым возбудителям проще попасть в организм. Например, при контакте с зараженной пресной водой в него могут проникнуть лептоспиры. Эти бактерии вызывают лептоспироз: в большинстве случаев он проходит без симптомов, но если болезнь дает о себе знать, то обычно появляется температура, слабость, тошнота, головная и мышечная боль.
Я уже искупался, это плохо? Нужно что-нибудь делать?
Сам по себе заплыв в непригодном для этого месте еще не означает, что вы чем-то заразились. Для начала примите душ или ополоснитесь чистой водой. Это поможет смыть с кожи все лишнее, но уже попавшую в организм инфекцию такой способ, конечно, не остановит. А дальше главное — следить за самочувствием.
Обратить внимание стоит на:
- тошноту, рвоту или диарею
- повышенную температуру
- сыпь, зуд или покраснение кожи
Чувствуете себя нормально? Тогда переживать не нужно. Если неприятные симптомы все-таки появились, то лучше обратиться к врачу и сразу сказать, что недавно купались в открытом водоеме.
Комментарии (0)