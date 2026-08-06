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Беспилотники для защиты экологии рек и озер испытали в Петербурге

О проведении эксперимента по применению надводных и подводных беспилотных систем в акватории «Горская» отчитался глава Комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик. Испытание проходило в рамках отраслевой витрины «Акватория».

Dmitri T / Shutterstock

В ходе эксперимента надводный беспилотник с системой технического зрения автоматически выявлял границы нефтяного пятна и строил его контур. Подводный аппарат в это время измерял глубины и составлял карту рельефа дна. Кроме того, специалисты проверили, как управляется безэкипажный катер при нестабильной связи.

«В целом мы видим на настоящий момент несколько базовых сценариев применения надводных и подводных беспилотников: кошение и сбор водной растительности, сбор наплавного мусора, поиск, локализация и ликвидация нефтеразливов, мониторинг дна, выявление несанкционированных сбросов сточных вод», — заявил Соловейчик.

Гражданские беспилотники уже летают в небе над Петербургом во время «экологических обследований». Об одном из них сообщали в конце марта этого года. Дроны летали над городом, чтобы «выявить нарушения природоохранного законодательства». Запуск этих беспилотников тогда совпал с новостями о темной дымке над Петербургом.

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