«Это не катастрофа»: обмеление Ладоги почти на метр объяснил губернатор Ленобласти

«Это не катастрофа, а обычный гидрологический цикл», — заявляет губернатор. По его словам, озеро переживает периоды полноводья и маловодья, которые могут длиться десятилетиями. Подобные спады уже происходили в 1940, 1942, 1973 и 2003 годах, однако Ладога каждый раз восстанавливалась, говорит Дрозденко. Он также объясняет, что нынешнее обмеление вызвано двумя малоснежными зимами подряд, из-за чего в Ладогу поступило меньше талой воды. Уровень воды оказался ниже нормы и в крупных водоемах, питающих озеро, — Онежском озере, Сайме и Ильмене, отмечает чиновник. Ладога начнет постепенно возвращаться к норме с наступлением осени, когда сток по Неве уменьшится, обнадеживает губернатор.

Также Дрозденко предостерегает владельцев маломерных судов. Им, пишет чиновник, нужно быть особенно осторожными, так как на «мелководье легко сесть на мель». Вместе с этим глава Ленобласти напомнил о «борьбе» за федеральный проект «Чистая Ладога», который нужен, чтобы жители региона не «потеряли саму воду, ее чистоту».

Нормальным уровнем воды в Ладожском озере считается отметка в 510 сантиметров. Однако в июле 2026 году один из самых низких зафиксировали у бухты Петрокрепость — 396 сантиметров. Критической отметкой при этом считается 330 сантиметров — при таком показателе ситуация с водозабором для обеспечения города может стать аварийной.

Стоит ли беспокоиться о судьбе Ладоги и Невы, Собака.ru расспросила старшего научного сотрудника Института озероведения РАН Сергея Каретника.