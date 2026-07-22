Мусорный полигон в Ленобласти загрязняет воду и почву, выяснил Росприроднадзор

В ходе проверки Росприроднадзор обнаружил, что предприятие занимается «искажением экологической информации», загрязняет земли и подземные воды, а также нарушает требования при обращении с отходами. Кроме того, проверка показала, что на полигоне не соблюдают правила по пересыпке отходов. Старые участки свалки изолируют неправильно, из-за чего мусор разносится на прилегающую территорию. Возгорания отходов также могут говорить о нарушении требований по обращению с мусором, считают в ведомстве.

Теперь сотрудники надзорного органа составляют административные протоколы, а также рассчитывают вред, причиненный почвам, — полученную сумму компания должна будет возместить. ООО «Полигон ТБО» выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

Мусорный полигон в Лепсари загорелся ночью 20 апреля. «Задыхаемся от запаха гари и от запаха химических отходов», — писали местные жители в соцсетях. К утру следующего дня площадь горения составила 1200 квадратных метров. Спасатели потушили огонь только 23 апреля.

Полигон в деревне Лепсари работает с 1998 года. Закрыть его планируют после запуска комплекса переработки отходов «Рахья», который намечен на 2028 год. Против его строительства последние два с половиной года местные жители и экологические активисты. Почему называют проект «свалкой» и даже «потенциальной экологической катастрофой», разбиралась Собака.ru.