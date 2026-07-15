Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Переработку отходов с помощью личинок запустили в Петербурге

Личинки мухи черной львинки компостируют органический мусор в тестовом режиме на комплексе «Обухово», сообщил глава Комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик. Доля органики в общей массе мусора достигает 35-40%, поэтому технология может значительно снизить объемы захораниваемых отходов, отмечает чиновник.

Sorapop Udomsri / Shutterstock

Тестируемое оборудование способно компостировать 1,5 тонн пищевых отходов в месяц. В результате переработки из мусора получают зоогумус и белковую биомассу. Первый продукт можно использовать в качестве удобрения, последний — в кормовой базе сельскохозяйственных животных.

Сейчас технологию испытывают при участии ГК «Первый Спецтранс», компании «Карелбиотех» и Центра природоохранных инноваций. Когда тестирование завершится, новый метод переработки могут включить в единую систему обращения с отходами Петербурга.

В январе Смольный сообщил, что планирует заключить первый офсетный контракт на переработку отходов с помощью личинок с компанией из Карелии. По такому соглашению инвестор строит новое предприятие, а государство дает долгосрочную гарантию, что будет покупать его продукцию. В этом случае таким товаром будет выступать органическое удобрение.

Сегодня червей и личинок используют для переработки органических отходов не только на предприятиях, но и дома. Экоактивисты перерабатывают пищевые отходы в специальных контейнерах — вермикомпостерах, где живут черви. В результате органический мусор превращается в биогумус и жидкое удобрение, которые можно использовать для растений.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: