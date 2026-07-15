Переработку отходов с помощью личинок запустили в Петербурге

Тестируемое оборудование способно компостировать 1,5 тонн пищевых отходов в месяц. В результате переработки из мусора получают зоогумус и белковую биомассу. Первый продукт можно использовать в качестве удобрения, последний — в кормовой базе сельскохозяйственных животных.

Сейчас технологию испытывают при участии ГК «Первый Спецтранс», компании «Карелбиотех» и Центра природоохранных инноваций. Когда тестирование завершится, новый метод переработки могут включить в единую систему обращения с отходами Петербурга.

В январе Смольный сообщил, что планирует заключить первый офсетный контракт на переработку отходов с помощью личинок с компанией из Карелии. По такому соглашению инвестор строит новое предприятие, а государство дает долгосрочную гарантию, что будет покупать его продукцию. В этом случае таким товаром будет выступать органическое удобрение.

Сегодня червей и личинок используют для переработки органических отходов не только на предприятиях, но и дома. Экоактивисты перерабатывают пищевые отходы в специальных контейнерах — вермикомпостерах, где живут черви. В результате органический мусор превращается в биогумус и жидкое удобрение, которые можно использовать для растений.