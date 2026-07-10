После массовой гибели рыбы в Аннинском озере экомилиция не обнаружила следов загрязнения

В городском поселении заявили, что причины гибели животных на момент обнаружения не установили, однако мор мог случиться из-за цветения сине-зеленых водорослей. Растения одновременно выделяют токсины и после отмирания запускают процесс гниения, который резко снижает уровень кислорода. Вечером 8 июля местные власти написали в соцсетях, что направили письмо в Комитет экологического надзора Ленобласти.

В пресс-службе ведомства рассказали Собака.ru, что экомилиция подтвердила факт массового замора рыбы в Аннинском озере — плотвы, окуня, карася, карпа и щуки. Следов и источников загрязнения озера не выявили, но вода цветет и имеет мутный оттенок. В образцах мертвой рыбы также не нашли вирусных или бактериальных инфекций.

Рядом с озером обнаружили незаконную свалку, где среди отходов нашли и мертвую рыбу. Материалы проверки комитет направит в Росрыболовство, которое должно установить причины гибели рыбы. Информацию о мусоре ведомство передало местной администрации, чтобы территорию очистили, а незаконную свалку ликвидировали.

Сейчас берег от мертвой рыбы очищают местные жители. «Чтобы не терять время, убираем все сами, вручную», — делятся активисты. Они два дня транслировали ликвидацию последствий замора в социальных сетях и также рассказали, что вода в озере сейчас спокойная, естественного оттенка, а на поверхности нет следов сбросов.

Текст: Максим Бабенко, Диана Корнеева

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