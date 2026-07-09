Температура Мирового океана достигла исторического рекорда! Что это значит? Какие у этого могут быть последствия?

Пишут, что океан разогрелся до 21 градуса, это много?

Алексей Кокорин: На самом деле это не совсем верная постановка вопроса. Это не про много или мало. Это, если позволите, про то, что интересующий нас предмет квадратный, хотя нас интересует желтый он или зеленый. Что я имею в виду…

Когда климатологи обсуждают рост температуры Мирового океана, то они обычно говорят не о температуре поверхности, а теплосодержании всего океана. То есть о том, сколько тепловой энергии содержат воды всех-всех заливов, морей и океанов. Так вот, количество содержащегося в них тепла постоянно растет. Это подтвержденный наблюдениями факт, ставший бесспорным всего лет 15 назад.

Дело в том, что измерить температуру на глубинах в несколько сотен метров достаточно непросто. Когда ученым удалось это сделать, причем много раз, чтобы показать тренд на повышение температуры, стало возможно говорить о глобальном потеплении как о неопровержимом факте. Причем не только атмосферном, но и относящемся к океанам как важнейшей части климатической системы Земли.

Поверхность же океана, которой касается новость про 21 градус, — это своего рода витрина всего нашего «магазина» под названием Мировой океан. Она показывает некоторые внутренние процессы, но не определяет их. Прогрев идет на сотни метров вглубь, в некоторых местах до 2000 метров.